九合一選戰登記首日　有人邊登記邊聯繫救災

今(27)日是縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表，及村里長等九合一公職人員選舉參選登記的第一天，嘉義縣選委會8點上班時間開始受理參選人登記。議員第六選區龔良榮委託助理郭家瑋等2人，冒雨「搶頭香」到縣選委會完成議員參選登記；第四選區的黃鉦凱參選人，則是一邊登記，一邊打電話聯繫東石、朴子的水災搶救工作。

今天一大早，嘉義縣前議長侯清河、現任議長張明達、議員陳柏齡(均同一選區)等人，都在鄉親陪同下，先後到場完成「議員」參選登記；新人陳崇榮(前議長余政達的助理)、黃鉦凱(前六腳鄉長、議員黃錦成之子)、趙麗娜(張花冠縣長子弟兵、嘉義縣文化基金會執行長)等人，均在上午完成議員參選程序。

現場一度傳言，副縣長吳芳銘也將在張花冠縣長陪同下，要到選委會辦理登記，後來澄清係為傳言。嘉義縣選委會表示，公務人員可以請假參選，但吳芳銘副縣長現具選委會主委身份，依法令規定，必須辭去主委的身份才能登記參選公職。據悉，吳芳銘目前還是具有選委會主委的身份。

登記參選嘉義縣第四選區(六腳、朴子、東石)議員的黃鉦凱，是前六腳鄉長、前議員黃錦成的兒子，黃鉦凱秉持父志參選議員，因選區內尚有朴子、東石等地區仍在823水患受苦中，一直不捨晝夜地忙於調度抽水機、運送救濟物質與送藥到災區，今天中午時分，身著雨鞋與家人，簡單而匆忙到場完成登記，辦理過程中，還不斷協調處理災區的消毒水調度、物質運送。



▲現任議長張明達(中)。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.27）



▲現任議員陳柏齡(左)（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.27）