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九合一選戰登記首日　有人邊登記邊聯繫救災

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/27 14:08
▲黃鉦凱(中)邊登記參選議員，邊救823水災。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.27）
▲黃鉦凱(中)邊登記參選議員，邊救823水災。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.27）

今(27)日是縣長、議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表，及村里長等九合一公職人員選舉參選登記的第一天，嘉義縣選委會8點上班時間開始受理參選人登記。議員第六選區龔良榮委託助理郭家瑋等2人，冒雨「搶頭香」到縣選委會完成議員參選登記；第四選區的黃鉦凱參選人，則是一邊登記，一邊打電話聯繫東石、朴子的水災搶救工作。

今天一大早，嘉義縣前議長侯清河、現任議長張明達、議員陳柏齡(均同一選區)等人，都在鄉親陪同下，先後到場完成「議員」參選登記；新人陳崇榮(前議長余政達的助理)、黃鉦凱(前六腳鄉長、議員黃錦成之子)、趙麗娜(張花冠縣長子弟兵、嘉義縣文化基金會執行長)等人，均在上午完成議員參選程序。

現場一度傳言，副縣長吳芳銘也將在張花冠縣長陪同下，要到選委會辦理登記，後來澄清係為傳言。嘉義縣選委會表示，公務人員可以請假參選，但吳芳銘副縣長現具選委會主委身份，依法令規定，必須辭去主委的身份才能登記參選公職。據悉，吳芳銘目前還是具有選委會主委的身份。

登記參選嘉義縣第四選區(六腳、朴子、東石)議員的黃鉦凱，是前六腳鄉長、前議員黃錦成的兒子，黃鉦凱秉持父志參選議員，因選區內尚有朴子、東石等地區仍在823水患受苦中，一直不捨晝夜地忙於調度抽水機、運送救濟物質與送藥到災區，今天中午時分，身著雨鞋與家人，簡單而匆忙到場完成登記，辦理過程中，還不斷協調處理災區的消毒水調度、物質運送。


▲現任議長張明達(中)。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.27）


▲現任議員陳柏齡(左)（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.27）

 

關鍵字九合一公職人員選舉嘉義縣選委會張花冠吳芳銘張明達黃鉦凱
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