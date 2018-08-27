8月消費者信心終於止跌　兩大議題卻令專家悲觀

國內的消費者信心指數，自今年4月起便頻頻下跌，包含投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨時機、就業機會及國內物價水準等六項指標，已連續4個月下挫。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心所發表的「8月消費者信心指數」報告，總指數較上月上揚到82.56點，終結超過1季的下跌走勢，而6大指標中的5項指標都由黑翻紅，又以「投資股票時機」上升最多。不過專家指出，未來受到中美貿易戰及年金改革兩大議題影響，指數恐將低檔徘徊。

不過今年8月的消費者信心指數卻止跌回穩，其中，「未來半年投資股票時機」的指數升幅最多，指標結果達93.70點，雖還沒有觸及「偏向樂觀」指標的100點，但已高於過去20年來的平均值75點，代表國內股市投資時機點不差。

除了股市投資外，「未來半年國內就業機會」指數已達到樂觀指標，同時呈現連續13個月樂觀的成績。至於「未來半年國內物價水準」升至44.40點，雖稍有回升，但已經半年連續低於50點，而「未來半年購買耐久性財貨時機」則是指指數中唯一持續下降的項目。

事實上，根據主計總處的資料，今年上半年國內就業情勢持續改善，薪資也穩健成長，但中央大學台經中心主任吳大任卻提醒，下半年受到中美貿易戰、年金改革兩大議題影響，可能帶給民眾消費信心打擊，指數走勢恐怕會低檔徘徊。

吳大任觀察，除了中美貿易戰外，公教退休族受年金改革影響，看到自己的退休金正在減少，勢必逐步調整支出習慣，消費力道都可能會降低，這也是另一個影響消費者信心指數的關鍵。