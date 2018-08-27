續航力更高？蘋果將發展LTPO螢幕顯示技術

蘋果目前使用的是 OLED 面板，搭配低溫多晶矽薄膜晶體管 (LTPS TFT) 背板技術，具有高反應、高亮度、高解析度等特點。LTPS 大多使用在中小尺吋的面板，不過成本較高且功耗大。研究和分析主管 David Hsieh 表示，蘋果正在開發低溫多晶氧化物 (LTPO) 背板技術來取代目前的 LTPS。

根據英國調研公司 IHS Markit 的一份研究報告表示，蘋果 (AAPL-US) 未來將可能採用 LTPO 螢幕顯示技術，來提升 iPhone 和 Apple Watch 的續航力。

與 LTPS TFT 的結構相比，LTPO 結合了標準 LTPS 與用於大尺寸的 IGZO 的特點，能產生更低的閾值電壓，功耗較低，反應速度更快，預期將能解決目前手機供耗較高、續航力低的問題。根據 Hsieh 在報告中顯示，使用新面板技術，手機的功耗將下降 5%~15%。對手機整體續航來說，多了 1 小時的待機電量。

手機功耗可望下降 5%~15% (圖: IHS Market)

蘋果自行開發 LTPO 背板顯示技術，將使蘋果能夠更好地掌控 OLED 螢幕的組件。除了可能降低功耗和獲得更高清晰度的顯示器之外，此舉也被視為蘋果通過控制技術來更好地管理顯示器供應鏈的舉措。

另外，LTPO 的使用也有助於將蘋果與目前主導 OLED 生產的三星做出區隔。由於其穩體定的供貨能力，目前蘋果大部分的顯示器供應來自三星。通過擁有 LTPO TFT 面板技術，蘋果得以鼓勵其他的應商更新並開發新技術，使整體市場更具競爭力。

不過，在蘋果能穩定大量供貨之前仍然面臨著一些挑戰。LTPO 需要更大尺寸的晶體管以符合設計，有可能產生畫素較低的問題。此外，產能與技術的穩定性也是一道關卡，報告中認為，LTPO 可能會先在手錶上應用來觀察市場狀態再發展至手機產品上。