NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

續航力更高？蘋果將發展LTPO螢幕顯示技術

鉅亨網2018/08/27 13:06
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

根據英國調研公司 IHS Markit 的一份研究報告表示，蘋果 (AAPL-US) 未來將可能採用 LTPO 螢幕顯示技術，來提升 iPhone 和 Apple Watch 的續航力。

蘋果目前使用的是 OLED 面板，搭配低溫多晶矽薄膜晶體管 (LTPS TFT) 背板技術，具有高反應、高亮度、高解析度等特點。LTPS 大多使用在中小尺吋的面板，不過成本較高且功耗大。研究和分析主管 David Hsieh 表示，蘋果正在開發低溫多晶氧化物 (LTPO) 背板技術來取代目前的 LTPS。

與 LTPS TFT 的結構相比，LTPO 結合了標準 LTPS 與用於大尺寸的 IGZO 的特點，能產生更低的閾值電壓，功耗較低，反應速度更快，預期將能解決目前手機供耗較高、續航力低的問題。根據 Hsieh 在報告中顯示，使用新面板技術，手機的功耗將下降 5%~15%。對手機整體續航來說，多了 1 小時的待機電量。

手機功耗可望下降5%~15% (圖:IHS Market)
手機功耗可望下降 5%~15% (圖: IHS Market)

蘋果自行開發 LTPO 背板顯示技術，將使蘋果能夠更好地掌控 OLED 螢幕的組件。除了可能降低功耗和獲得更高清晰度的顯示器之外，此舉也被視為蘋果通過控制技術來更好地管理顯示器供應鏈的舉措。

另外，LTPO 的使用也有助於將蘋果與目前主導 OLED 生產的三星做出區隔。由於其穩體定的供貨能力，目前蘋果大部分的顯示器供應來自三星。通過擁有 LTPO TFT 面板技術，蘋果得以鼓勵其他的應商更新並開發新技術，使整體市場更具競爭力。

不過，在蘋果能穩定大量供貨之前仍然面臨著一些挑戰。LTPO 需要更大尺寸的晶體管以符合設計，有可能產生畫素較低的問題。此外，產能與技術的穩定性也是一道關卡，報告中認為，LTPO 可能會先在手錶上應用來觀察市場狀態再發展至手機產品上。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字蘋果ltpoltps顯示器面板鉅亨headline
法人力挺 樺漢股價大漲重返...傳中國9月公布5G頻譜資源...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan