華映搶攻智慧觸控 衝刺車載面板

華映表示，看好車聯網與智慧顯示科技，智慧車載顯示面板需求增加，隨著車聯網時代的來臨，行車資訊與影音系統的快速發展，新款車輛的中控台、儀表板等車內裝置持續加入許多人機介面技術，其中車用顯示器的設計在行車操作的安全性、方便性、顯示效果與外觀設計規格要求也不斷提升。

面板雙雄友達光電、群創光電今年不約而同都在智慧顯示與觸控展大秀高解析度面板，尤其在大尺寸面板的應用，但華映卻以智慧車載顯示面板、全螢幕智慧型手機面板、創新綠色材料開發應用技術為展出重點。

（中央社記者潘智義台北27日電）智慧顯示與觸控展將於29日登場，中華映管鎖定智慧車載顯示面板為主軸，今年車載顯示面板出貨目標1400萬台，車載及工控面板占營收45%目標不變。

在行車安全性的設計方面，華映將實體旋鈕與車用面板做整合，使用者可直接以觸控旋鈕於中控台操作，例如影音控制、溫度風速控制、路線導航等功能，可避免駕駛人於行車當中移動視線，更安全地駕駛。

在顯示效果的提升上，華映強調，開發12.3吋迷你發光二極體（Mini LED）背光技術產品，藉由Mini LED直下式背光搭配區域背光控制技術(Local Dimming)，達到高動態對比的顯示畫面，可提供駕駛人清晰辨識的行車資訊。

華映說，已有新型車款的車用顯示器將採一體成形設計，整合儀表板、中控台與副駕駛座前方顯示器等顯示資訊，不但簡化設計，還能提升整體車內美感；華映因應這個商機，開發多元資訊整合顯示面板，包括結合12.吋及10.1吋的L型顯示面板，以及結合25吋及27.73吋的顯示面板等兩款產品。

此外，華映已將內嵌式觸控(Touch-in-Cell, TiC)技術設計至中控台顯示器，搭配強化觸控面板設計架構，提供客戶內裝設計更高的彈性。

另外，華映將展出全螢幕智慧型手機面板，採內嵌式觸控與異形切割等技術，是全螢幕智慧型手機的設計趨勢，華映順應市場主流，推出5.7吋、6.0吋及6.3吋等3款高達19比9比例全螢幕智慧型手機面板。（編輯：楊凱翔）1070827