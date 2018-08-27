伊朗打法律戰 訴諸國際法庭解除美制裁

（中央社海牙27日綜合外電報導）聯合國國際法庭（International Court of Justice）今天審理伊朗與美國之間的訴訟案，德黑蘭當局將要求法庭裁定美國解除對伊朗的重新制裁措施。
美國總統川普5月退出與各方達成的伊朗核子協議，還說要恢復制裁伊朗，完全不顧英、法、俄、中、德等協議各方盼美國續留協議的請求。
川普3週前對伊朗重新實施一波嚴厲的單邊制裁，使2015年伊朗核子協議所解除的嚴厲懲罰又重新降臨。
美國的第2輪措施將於11月初生效，制裁將鎖定伊朗寶貴的石油及能源部門。
德黑蘭當局7月底向荷蘭海牙的國際法庭提告，要求國際法庭的法官裁定美國立即解除制裁，說制裁會導致「無法挽回的傷害」。
伊朗認為美方行動違反1955年美伊兩國簽署的「友好、經濟關係及領事權利條約」（Treaty ofAmity,Economic Relations and Consular Rights），且聲稱新的制裁已經傷害伊朗經濟。
伊朗貨幣里亞爾（rial）匯價今年4月以來已貶值將近一半。
華府的律師會在明天出庭，有專家認為他們將挑戰國際法庭對此案的管轄權。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1070827