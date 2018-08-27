伊朗打法律戰 訴諸國際法庭解除美制裁

（中央社海牙27日綜合外電報導）聯合國國際法庭（International Court of Justice）今天審理伊朗與美國之間的訴訟案，德黑蘭當局將要求法庭裁定美國解除對伊朗的重新制裁措施。

美國總統川普5月退出與各方達成的伊朗核子協議，還說要恢復制裁伊朗，完全不顧英、法、俄、中、德等協議各方盼美國續留協議的請求。

川普3週前對伊朗重新實施一波嚴厲的單邊制裁，使2015年伊朗核子協議所解除的嚴厲懲罰又重新降臨。

美國的第2輪措施將於11月初生效，制裁將鎖定伊朗寶貴的石油及能源部門。