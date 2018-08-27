8月消費者信心指數略升至82.56 翻轉4月以來跌

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心發布，8月消費者信心指數為82.56點，翻轉了4月來的跌勢，但最能反應內需的「未來半年家庭經濟狀況」仍在低檔，未來能否走高，將是檢視年改效應的重要指標。

台經中心指出，今年8月消費者信心指數（CCI）為82.56點，較7月略增0.18點，6項子指標中最能反映消費者信心的「未來半年家庭經濟狀況」為85.90點，與上個月比較微增0.05點，是今年次低水準。

中央大學台經中心主任吳大任說，今年上半年總體經濟數據亮眼，CCI卻一路下跌，顯示民眾對經濟好轉的感受不深，消費信心並不強勁。