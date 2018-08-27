8月消費者信心指數略升至82.56 翻轉4月以來跌

（中央社記者潘姿羽台北27日電）中央大學台經中心發布，8月消費者信心指數為82.56點，翻轉了4月來的跌勢，但最能反應內需的「未來半年家庭經濟狀況」仍在低檔，未來能否走高，將是檢視年改效應的重要指標。
台經中心指出，今年8月消費者信心指數（CCI）為82.56點，較7月略增0.18點，6項子指標中最能反映消費者信心的「未來半年家庭經濟狀況」為85.90點，與上個月比較微增0.05點，是今年次低水準。
中央大學台經中心主任吳大任說，今年上半年總體經濟數據亮眼，CCI卻一路下跌，顯示民眾對經濟好轉的感受不深，消費信心並不強勁。
吳大任指出，「未來半年家庭經濟狀況」變動是觀察消費者信心回升的重要指標，尤其7月1日軍公教年金改革新制上路，若有民眾因所得減少、對未來家庭經濟狀況趨向悲觀，必定會減少消費、增加儲蓄，消費者信心低落，民間消費也會因此降溫。
吳大任表示，8月CCI的6項子指標中，「未來半年投資股票時機」達93.70點，較上月上升0.4點，股市繁榮時，民眾的所得與消費信心也會提高，但股市是否持續穩健，也是影響消費信心的變數。
2018年8月消費者信心指數調查是由中央大學台經中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心與健康力股份有限公司協辦，調查期間為8月19日至23日，採電腦隨機抽樣、電話訪問，總共調查2737位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。（編輯：陸倩瑤）1070827