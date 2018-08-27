重基礎研究 陳良基：經費增並改善審查制度

1190億元中，科技部108年度整體預算共編列546億元（含公務、前瞻特別預算及科發基金），整體比107年度成長2.4%，若以執行機關別來看，科技部本部410億元（含科發基金405.2億元、一般行政4.8億元），主管3法人（國研院、同步輻射中心、災防中心）共94億元，3個科學園區管理局共42億元。

科技部今天召開記者會，說明108年度科技預算相關應用及分配，中央政府部門整體科技經費共新台幣1190億元，其中包含由國庫支應981億元年度科技預算、187億元前瞻基礎建設計畫特別預算，以及由行政院國家科學技術發展基金結存支應的22億元。

（中央社記者朱則瑋台北27日電）科技部長陳良基今天表示，科技部重視基礎研究，明年相關預算將再增加外，也改善計畫審查制度，包括邀業界人士加入、公開審查意見及審查委員名單等。

其中，有關基礎研究經費為243.7億元，比107年度243.6億元微幅成長，科技部長陳良基表示，基礎研究涵蓋生科等許多專業領域，整體經費增加代表科技部對基礎研究的投入「一點都不手軟」，相關計畫申請幾乎有求必應。

除了實質經費增加，科技部去年透過說明會蒐集意見後，針對計畫審查制度進行改革，陳良基說，今年開始，不論計畫申請有沒有通過，所有案件審查意見都會提供申請人參考，讓他們知道哪裡還有可以改進的地方；申覆案的審查委員也將全數重新選任，原案委員不得再參與申覆審查。

計畫學門召集人、覆審委員及初審委員的名單，都會公開給外界檢視，並希望盡量引進年輕專家學者加入，目前107年學門召集人、複審委員平均年齡對比106年，已經分別從54.9歲、53.5歲下降至53歲、50.2歲，代表引進年輕學者的機制已經開始有成效。

另外，108年度科技部除了力保穩定基礎研究經費，也額外向行政院爭取經費，推動各項重大專案，包括下世代太空科技發展先期推動計畫（國家第三期太空計畫）11.5億元、人工智慧與卓越創新中心15億元、台灣腦科技發展2.6億元、光子源光束線實驗設施建置2.8億元、年輕學者養成計畫10億元等經費。（編輯：林沂鋒）1070827