傳中國9月公布5G頻譜資源最終許可方案 概念股飆漲

上周傳出中國今年 9 月將正式發布 5G 頻譜資源的最終許可方案，激勵今 (27) 日 5G 相關類股大漲，其中中興通訊一度飆漲逾 8%。

中國媒體報導，中國信通院副院長王志勤在 2018 中國國際智能產業博覽會上表示，今年 9 月將正式發布 5G 頻譜資源的最終許可方案，頻段的分配不會採用「拍賣」模式，而是延續指派制度。

高通更指出，5G 預計在明年進入預商用或商用。高通總裁克 Cristiano Amon 表示，會積極爭取推動 5G 商用在 2019 年上半年實現，尤其是手機。按照先前運營商部署，2018 年展開試點，2019 年試商用，2020 年 5G 全面商用。不過，目前各種訊號顯示，5G 商用的進程有望加快。