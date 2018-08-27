中鴻9月內銷價開平盤 銷美API鋼管暢旺

中鴻表示，中鴻採逐月報價制，先前已調漲過鋼鐵報價，反應速度趕在中鋼之前，內銷報價漲幅已達一定程度，加上近日台灣南部淹大水，綜合考量後決定9月內銷報價平盤。

中鋼公司第4季內銷報價漲幅1.4%，平均每公噸上漲新台幣326元，為連續5季調高報價，帶動鋼鐵行情；子公司中鴻鋼鐵今天舉行9月盤價會議，結論卻是維持內銷平盤價，外銷則視地區機動調高或低報價。

至於外銷報價則視當地市場供需，機動調整價格。中鴻指出，例如給越南的報價可能維持平盤，馬來西亞的報價微漲，但出貨到美國的API油管訂單不但早已滿到今年底，最近更要衝刺明年1月的訂單。

中鴻分析，主要是韓國出口美國的鋼鐵量有配額限制，先前已在7月滿額，接下來要到明年1月才能出口美國，中鴻的產品雖然被課徵25%的進口關稅，但由於美國市場需求強勁，訂單依然滿手，明年1月起要和韓國鋼鐵產品競爭，估計將調高出口美國API鋼管價格，全力衝刺明年業績。（編輯：張均懋）1070827