NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

中鴻9月內銷價開平盤 銷美API鋼管暢旺

中央社2018/08/27 13:25
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北27日電）中鋼公司開出第4季內銷鋼價僅小漲1.4%，子公司中鴻今天卻開出9月內銷平盤價。中鴻表示，外銷美國API鋼管到年底訂單全滿，9月略調高外銷美國報價，全力衝明年業績。

中鋼公司第4季內銷報價漲幅1.4%，平均每公噸上漲新台幣326元，為連續5季調高報價，帶動鋼鐵行情；子公司中鴻鋼鐵今天舉行9月盤價會議，結論卻是維持內銷平盤價，外銷則視地區機動調高或低報價。

中鴻表示，中鴻採逐月報價制，先前已調漲過鋼鐵報價，反應速度趕在中鋼之前，內銷報價漲幅已達一定程度，加上近日台灣南部淹大水，綜合考量後決定9月內銷報價平盤。

至於外銷報價則視當地市場供需，機動調整價格。中鴻指出，例如給越南的報價可能維持平盤，馬來西亞的報價微漲，但出貨到美國的API油管訂單不但早已滿到今年底，最近更要衝刺明年1月的訂單。

中鴻分析，主要是韓國出口美國的鋼鐵量有配額限制，先前已在7月滿額，接下來要到明年1月才能出口美國，中鴻的產品雖然被課徵25%的進口關稅，但由於美國市場需求強勁，訂單依然滿手，明年1月起要和韓國鋼鐵產品競爭，估計將調高出口美國API鋼管價格，全力衝刺明年業績。（編輯：張均懋）1070827

熱帶低氣壓帶豪雨 澎湖水...國民黨分裂選區 馬英九：過...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan