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華映轉型衝刺利基產品 Mini LED新品顯示器展

鉅亨網2018/08/27 13:36
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Touch Taiwan 2018 智慧顯示與觸控展覽會將在 8 月 29 日登場，各面板廠精品齊出，近年來轉型衝刺利基型產品市場的華映 (2475-TW) 也不落後，今 (27) 日宣布將展出智慧車載顯示面板、全螢幕智慧型手機面板、創新綠色材料開發應用等技術，12.3 吋 Mini LED 背光技術產品也將首度亮相，主攻車載市場。

華映指出，隨著車聯網時代來臨，行車資訊與影音系統快速發展，新款車輛的中控台、儀表板等車內裝置持續加入許多人機介面技術，其中車用顯示器的設計在行車操作的安全性、方便性、顯示效果與外觀設計等規格要求也不斷在提升。

華映表示，針對車用顯示器開發出多項新技術，Touch Control Knob 技術，主要是將實體旋鈕與車用面板做整合，使用者可直接以觸控旋鈕於中控台操作；在顯示效果的提升上，12.3 吋 Mini LED 背光技術產品則是透過 Mini LED 直下式背光搭配區域背光控制技術 (Local Dimming)，達到高動態對比的顯示畫面，可提供駕駛人清晰辨識的行車資訊。

華映分析，已有許多新型車款的車用顯示器將考量一體成形的設計，整合儀表板、中控台與副駕駛座前方顯示器等顯示資訊，因此特別開發多元資訊整合顯示面板，包括結合 12.3 吋及 10.1 吋的 L 型顯示面板，及結合 25 吋及 27.73 吋的顯示面板等兩款產品。

華映表示，已將內嵌式觸控 (Touch-in-Cell, TiC) 技術設計至中控台顯示器，搭配 TDDI (Touch Display Driver Integrated) 強化觸控面板設計架構，提供客戶內裝設計更高的彈性。

除了車載新品技術之外，鎖定智慧手機全螢幕的風潮，華映開發出內嵌式觸控 (TiC)、異形切割 (Notch) 等技術，推出 5.7 吋、6.0 吋及 6.3 吋等款 19:9 比例全螢幕智慧型手機面板，預計在第 3 季量產，可望在第 4 季放量。

華映指出，鎖定透明顯示器與反射式顯示器，包括車用顯示器、大型電視牆、電競機殼、動態顯示電子書、電子標籤及軟性顯示器產品，開發創新綠色材料應用；量子點技術是下世代顯示器重要的技術，也著重開發無鎘量子點材料，這次都將在顯示器展亮相。

除了顯示器展，華映同期也參加 2018 智慧自動化展，以工廠智慧自動化與智慧系統兩大主軸進行智慧技術展示，自行開發的 AI 面板檢測系統將應用在工廠智慧自動化上，另外，智慧系統研發則有 AI 副駕駛系統、車輛 A 柱盲區輔助顯示及智慧餐廳等 3 項產品應用展示。

華映車載面板去年出貨 1200 萬台，預估今年將增達 1400 萬台，其中車前出貨占比超過 50%，今年在產品組合上力拚增加車載工控營收占比達 45% 以上；華映指出，車載及工控都是高單價、高毛利、高技術產品，有助營運的表現，在 Mini LED 主要鎖定車用領域，預計今年將送樣給客戶。

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關鍵字華映顯示器展車載工控mini ledheadline
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