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八月竟不慘淡 美股表現遠優於國際股市

鉅亨網2018/08/27 13:41
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八月向來是股市淡季，2 週前 Guggenheim 投資長 Scott Minerd 也說，「如果今年要挑個收穫的日子，那肯定是八月。」然而，華爾街卻屢創新高，表現也持續大幅優於國際市場，難道 Minerd 說錯了？

扣除八月最後一週，道指本月漲幅 1.5%、 S&P 500 指數上升 2.1%、Nasdaq 指數也上揚了 3.6% 左右。照目前進度，這些股市基準指數將創下 4 年來最棒的八月收益表現，這是一個以波動著名的月份。

除此之外，S&P 500 上週五創下自 1 月 26 日以來最好的收盤紀錄，Nasdaq 綜合指數和小型市值企業的 Russell 2000 指數也站上史上高點。

更甚者，道瓊運輸平均指數距離 8 月 21 日登上的史上高點僅差距 1.3%，與 1 月 26 日的紀錄高點差距 3.1%，應該可以給予道指理論者一些信心。

在八月初表現不佳的產業，後來的動力也提升了，消費自選產業是本月迄今 S&P 500 11 大產業中表現最棒的產業之一，其他包括電信通訊、資訊科技和醫療保健股均上漲。
（下表為本月迄今走勢：消費自選股紫色、電信通訊黃色、科技綠色和醫療保健棕色。）

在美股拿下最長牛市之名後數日，這些漲勢也隨之浮現。

不同於此背景，投資者近來一直高聲疾呼，美股和其他國際股市存在分歧。標普道瓊指數資深分析師 Howard Silverblatt 週六 (25 日) 報告指出，今年迄今「美股增加了 1.897 兆美元，但外國股市卻少了 1.523 兆美元。」(見下表)

這樣的循環最後自然會確定 Minerd 的預測是否正確，國際市場的糟糕表現最終仍會波及美國，在擔心土耳其里拉崩潰和義大利經濟隱憂之際，這一點也會更加引起投資者關切。

對於海外經濟表現疲弱的不安、中期選舉、中美貿易談判、長短債利差 (即殖利率曲線，尤其是 2 年期公債和 10 年期公債之間的利差) 等種種擔憂仍然存在。

達拉斯 Fed 總裁 Rob Kaplan 稱，就算經濟正以多年來最強速度成長，但殖利率曲線透露，市場對長期成長預期「低迷」，不若短期經濟指標顯示得那樣樂觀。

此說法也受其他市場參與者認同。Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 就表示，「10 年期公債殖利率顯示投資者有一點恐懼。」

與此同時，Minerd 對八月淡季的預言準不準也許沒他自己另一個警告來得重要。他警告投資者現在太過自滿了，面臨如此多的旋渦式變數，市場恐怕會遭受突如其來的衝擊和延續性打擊。

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