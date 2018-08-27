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影／海陸父親剛放假又被召回救災　小女孩抱緊痛哭惹淚崩

編輯中心／台北報導2018/08/27 14:15
▲面對軍人父親剛放假又要回部隊救災，小女孩不捨痛哭。（圖／翻攝自當事人臉書）
▲面對軍人父親剛放假又要回部隊救災，小女孩不捨痛哭。（圖／翻攝自當事人臉書）

「 823 水災」重創南台灣，國軍緊急出動協助救災以及善後。有海軍陸戰隊現役軍人的眷屬在臉書上傳一則令人揪心的影片，小女孩好不容易等到身為軍人的爸爸放假，卻受這次水患影響臨時被召回部隊，不捨的緊抱著父親不放、傷心痛哭。影片感動大批網友，紛紛致上敬意，直說「國軍辛苦了」。

熱帶低壓威力驚人，釀成 823 水災，嘉義、台南、高雄多處成為水鄉澤國，積水多日不退，災民們生活受到嚴重衝擊。為了協助災民盡速恢復家園樣貌，國防部動員大批國軍前進災區救災與善後，也因而傳出不少令人感動的畫面。

一名海軍陸戰隊眷屬在臉書發文並上傳一則影片獲得廣大迴響。她寫道「軍人的使命，放假了，還是要隨時待命。好不容易等到爸爸放假陪伴，卻因風災被召反，每一次的分離都是不捨。


▲國軍眷屬發文不捨父女分離時刻。（圖／翻攝自當事人臉書）

影片中可見，面對爸爸剛放假又要回部隊， 3 歲的小女兒緊緊擁抱父親不肯放人，即使爸爸不斷溫柔安撫，小女孩仍然忍不住傷心痛哭，甚至緊抓著爸爸的軍人識別證不放手，模樣令人心疼。

網友們看完影片也感同身受，直呼「辛苦了！」「大愛的表現」、「國軍加油、海軍陸戰隊加油」、「在爸爸放下妹妹，微笑轉身離去時，想必，這位海陸爸爸也淚濕眼底了......」

關鍵字海軍陸戰隊國軍救災823水災部隊
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