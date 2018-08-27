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圍魏救趙 川普可能在期中選舉前升高美中貿易戰烽火

鉅亨網2018/08/27 13:56
鉅亨網 / NOWnews
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由於面臨越來越多法律問題，一般認為美國總統川普會在 11 月期中選舉前想辦法強化他的政治主張。分析師表示，最有可能的方法可能是將大眾注意力轉移到與中國的持續貿易戰，從而分散選民對國內問題的注意力。換句話說，美國可能打算擴大全球兩大經濟體之間的貿易衝突。

川普上週同時受到兩個法律案件襲擊：他的前競選主席 Paul Manafort 被判 8 個重罪成立，另一個涉及他的前私人律師 Michael Cohen 承認涉及各種欺詐的 8 項重罪。

對川普來說，最具破壞性的消息是，Cohen 暗示總統非法要求兩名婦女不要公開聲稱與他發生性關係。

這兩起案件引發了關於彈劾的言論，就連總統本人也發表看法。

瑞穗銀行經濟與戰略主管 Vishnu Varathan 表示，「關鍵在於，由於國內的政治壓力，川普需要提升其政治資本，設立一個緩衝區。」

Varathan 說，白宮可以通過關注「共同敵人」來鼓勵支持，但這可能會激怒遭受關稅的企業。

他說，「針對中國，由於企業不贊成貿易爭端加劇，他在提高貿易壓力時又不想浪費其政治資本，因此會將陷入「分進合擊」的兩難。這是一個艱難的決定，無論採取哪種策略都會產生大幅變化。」

經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 分析師 Nick Marro 對這些觀點表示贊同，他解釋說，川普已經多次證明「出口轉內銷」─將地緣政治化為國內策略的模式是有用的。

Marro 說，「總統有可能利用貿易戰轉移注意力：他之前就已在國際事務中這樣做過了。」

但他強調，一旦總統的法律爭議有可能平息，那這麼做將會是一個「巨大的風險」。

他解釋，「最近談判的最新進展是雙方重回談判桌，可能為實質性的討論創造了前進的道路。但如果川普將貿易戰視為政治轉移焦點，那麼這種好不容易出現的小利多將被消除。」

AMP Capital 投資策略負責人 Shane Oliver 表示，迄今為止美國法界討論並不足以導致川普被免職，但很可能出現總統為支撐民意基礎「不考慮後果」的風險。對於市場而言，這意味著未來幾個月可能會出現更多波動。

然而，川普的國內頭痛問題會對美中貿易戰的走向產生什麼影響，各方意見莫衷一是。

一方面，Milken Institute 亞洲研究員 Curis Chin 表示，無論川普遇到什麼麻煩，貿易緊張局勢都會惡化。相反，總統只是堅持他最初的競選承諾：透過「對中國貿易關係的更強硬立場」來強化「公平貿易」。

他說，「特朗普已經對中國在美國以及亞洲的貿易行為持續感到不安。侵犯知識產權、對外國公司的不公平或不平等待遇以有利於本土企業，這是美國和非美國企業都面臨的挑戰。」

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