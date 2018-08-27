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國防部：逐次分批提升編現　整體志願役兵力成長中

軍聞社2018/08/27 13:16
軍聞社 / NOWnews
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（軍聞社記者吳東昇臺北27日電）針對媒體報導「戰力亮警訊，軍士官連4年招募不足額」，國防部今日表示，國軍103年志願役兵力為13萬714人，迄106年底成長至14萬6,785人，增加1萬6,071人，其中軍、士官依長、中、短役期規劃各有不同訓期，採逐次分批補充方式逐年提升編現，期間戮力推動「調整薪資待遇」、「改善生活設施」及「提高軍人形象」等多項配套措施，整體志願役兵力每年逐次成長中。

　國防部指出，今（107）年正期軍官班報到1,576人、達成率為94％，較去年增加370人；專業軍官班任官1,295人，較去年增加830人；且中正預校（高、國中）招募達成率100％，軍官入營與任官數均創歷年新高。另士官二專班報到1,745人較去年增加63人，士兵轉服士官達3,889人，亦同步成長。

　國防部強調，為鞏固官士兵來源，年來積極走入校園，已與127所大專院校簽訂大學儲備軍官訓練團（ROTC）合作協議，並與182所高中（職）設立國防培育班，年度迄今志願役人數達15萬1,935人，編現比為80.7％，較去年成長5,150人；官士兵留營率亦達76.8％，超越計畫目標70％，在質量併重與招募留營併行下，持續按計畫實施，預判年底可達81％人力成長目標，能有效遂行國軍各項戰備演訓及行政庶務工作，並無戰力亮警訊情事，籲請國人支持。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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