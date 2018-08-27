國防部：逐次分批提升編現　整體志願役兵力成長中

（軍聞社記者吳東昇臺北27日電）針對媒體報導「戰力亮警訊，軍士官連4年招募不足額」，國防部今日表示，國軍103年志願役兵力為13萬714人，迄106年底成長至14萬6,785人，增加1萬6,071人，其中軍、士官依長、中、短役期規劃各有不同訓期，採逐次分批補充方式逐年提升編現，期間戮力推動「調整薪資待遇」、「改善生活設施」及「提高軍人形象」等多項配套措施，整體志願役兵力每年逐次成長中。

國防部指出，今（107）年正期軍官班報到1,576人、達成率為94％，較去年增加370人；專業軍官班任官1,295人，較去年增加830人；且中正預校（高、國中）招募達成率100％，軍官入營與任官數均創歷年新高。另士官二專班報到1,745人較去年增加63人，士兵轉服士官達3,889人，亦同步成長。