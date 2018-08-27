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中國施壓MIT商品需改標 海關：無法代業者協商

中央社2018/08/27 13:53
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者邱柏勝台北27日電）中國片面要求台灣製（MIT）商品需改標「中國台灣」才准上架。海關表示，兩岸海關有設置交流平台，但因兩岸關係改變，去年起交流平台幾乎已停止運作，海關也無法代業者向中國海關協商。

媒體報導，台灣製產品銷往中國大陸傳出遭中國海關擋關，在通路則被下架，主因中國官方去函要求台灣產品的產地標示，需改標為「中國台灣」或「中國台灣區」才能恢復上架。

對此關務署官員表示，依經濟部國貿局「貨品輸出管理辦法」規定，出口商品為台灣產製者，應標示「中華民國製造」、「中華民國台灣製造」或「台灣製造」，違者將依法處理。

而知情人士指出，多數業者是採用較不敏感的「台灣製造」出口，也行之多年；不過由於中國關區多、習慣略有不同，為因地制宜，有部分業者會以「一明一暗雙標籤」因應，例如外標籤貼上台灣製造，到中國後再將外標籤撕下，或改為中國海關可以接受的標籤等方式。

關務署表示，針對標籤未依規定標示的業者，若被海關查獲，將依法辦理。然而，台灣一般出口貨物有9成左右屬於「CI免審免驗」通關，另有一部分屬於「應審免驗」，也就是只有看出口報單，加上兩岸經貿往來頻繁，為加速通關，實際抽驗比率很低，且多針對管制物品進行查驗，被查獲產地標示不符規定的案件其實很少。

官員指出，兩岸海關原本設有交流平台，但討論項目主要是稅則與原產地證明的爭議等，標示問題並非討論的焦點。且因近年兩岸關係出現變化，去年起交流平台幾乎停止運作；因此即便業者向海關反映此事，但出口商品標示的主管機關為經濟部，海關也無法代業者協商。（編輯：蘇志宗）1070827

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