NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈相似破表！《延禧》角色撞臉這些人民怨四起　賴清德再下嘉義勘災遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
中央社

馬侃參議員遺缺 妻子有望遞補

中央社2018/08/27 14:00
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社亞利桑那州鳳凰城26日綜合外電報導）美國重量級聯邦參議員馬侃辭世，留給亞利桑那州州長杜席一個政治難題。杜席指派何人遞補馬侃的遺缺，引發各方密切關注，外界揣測遺孀辛蒂可能中選。

馬侃（John McCain）隸屬共和黨，亞利桑那州法僅要求杜席（Doug Ducey）指派同黨人士遞補，繼任者的任期將持續到2020年大選。然而馬侃在黨內特立獨行敢於直言，備受尊敬，加上亞利桑那州的共和黨人內鬨嚴重，選擇繼任者要比想像中複雜得多。

美聯社報導，由於馬侃對移民議題持鴿派立場、經常批評總統川普，且投票反對廢除歐巴馬執政時代的健保法，亞利桑那州許多保守派共和黨人對他反感，杜席設法從他們的訴求中找到平衡點。他們擔心杜席會指派一名溫和派人士繼任。

不過選出一位與馬侃個人觀點大相逕庭的人，恐怕又會被視為不尊重馬侃遺緒，有其風險。無論如何，杜席希望繼任者好好做完這2年，而鑒於黨內動盪，這並不是容易的差事。

杜席發言人魯伊斯（Daniel Ruiz）今天表示，杜席在馬侃喪禮過後才會指派繼任者。

部分觀察人士預言杜席將會顧及馬侃家人的願望，因此外界普遍揣測，遺孀辛蒂．馬侃（Cindy McCain）有望中選，很可能是假設她不會在2020年競選這一席。

其他可能的人選包括前聯邦參議員凱爾（Jon Kyl）及前馬侃幕僚長伍茲（Grant Woods）。

另一群前國會議員和州級官員被視為折衷的選擇，包括杜席的幕僚長亞當斯（Kirk Adams）、前國會議員夏德格（John Shadegg）及邵建隆（Matt Salmon）。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070827

9月台指期漲99點9月電子期金融期齊漲

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan