馬侃參議員遺缺 妻子有望遞補

美聯社報導，由於馬侃對移民議題持鴿派立場、經常批評總統川普，且投票反對廢除歐巴馬執政時代的健保法，亞利桑那州許多保守派共和黨人對他反感，杜席設法從他們的訴求中找到平衡點。他們擔心杜席會指派一名溫和派人士繼任。

馬侃（John McCain）隸屬共和黨，亞利桑那州法僅要求杜席（Doug Ducey）指派同黨人士遞補，繼任者的任期將持續到2020年大選。然而馬侃在黨內特立獨行敢於直言，備受尊敬，加上亞利桑那州的共和黨人內鬨嚴重，選擇繼任者要比想像中複雜得多。

（中央社亞利桑那州鳳凰城26日綜合外電報導）美國重量級聯邦參議員馬侃辭世，留給亞利桑那州州長杜席一個政治難題。杜席指派何人遞補馬侃的遺缺，引發各方密切關注，外界揣測遺孀辛蒂可能中選。

不過選出一位與馬侃個人觀點大相逕庭的人，恐怕又會被視為不尊重馬侃遺緒，有其風險。無論如何，杜席希望繼任者好好做完這2年，而鑒於黨內動盪，這並不是容易的差事。

杜席發言人魯伊斯（Daniel Ruiz）今天表示，杜席在馬侃喪禮過後才會指派繼任者。

部分觀察人士預言杜席將會顧及馬侃家人的願望，因此外界普遍揣測，遺孀辛蒂．馬侃（Cindy McCain）有望中選，很可能是假設她不會在2020年競選這一席。

其他可能的人選包括前聯邦參議員凱爾（Jon Kyl）及前馬侃幕僚長伍茲（Grant Woods）。

另一群前國會議員和州級官員被視為折衷的選擇，包括杜席的幕僚長亞當斯（Kirk Adams）、前國會議員夏德格（John Shadegg）及邵建隆（Matt Salmon）。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070827