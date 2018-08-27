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性侵案衝擊滴滴赴港上市計畫 500億美元估值誰埋單

鉅亨網2018/08/27 14:11
鉅亨網 / NOWnews
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大陸線上叫車平台龍頭「滴滴出行」再傳有女性乘客遇害，在輿論沸騰下，滴滴出行宣布今 (27) 日零時起，全面暫停一再出事的「順風車」業務，同時將兩公司相關高層免職。市場關注事件是否將影響滴滴原訂下半年首次公開發行 (IPO) 的計畫。而一再發生的惡性事件，讓滴滴的估值也受到市場質疑。

根據滴滴公佈的資料顯示，2017 年，滴滴服務了 74 億次使用者的出行，滴滴每天服務的使用者訂單超過 3000 萬筆、4000 萬人次。

中信證券研報顯示，自 2012 年上線以來，伴隨中國智慧手機普及帶來的移動流量紅利，滴滴日訂單數從不足 1000 單激增至 2017 年底的 2500 萬單。資本助力下，滴滴累計融資規模近 200 億美元，於 2015 年 2 月合併快的，2016 年 8 月收購優步中國，得以拿下國內近 90%、全球約 60% 的網約車市占率。

隨著 2017 年 12 月，滴滴獲得新一輪 40 億美元的融資後，公司的估值也已經提升到 500 億美元以上
　　
今年 3 月，滴滴對媒體表示「目前不著急上市，可能在未來 18-24 個月啟動 IPO」。當時，滴滴認為不會很快啟動上市程式的原因為「考慮到美團點評的因素，資金充足不著急上市，以及希望在國際化上有更多成績等。」

今年 4 月，有媒體報導，滴滴擬於 2018 年下半年在香港上市，上市後估值有望達到 700 億美元到 800 億美元之間。同時，考慮不同的上市架構，滴滴不排除以「同股不同權」形式上市。

今年 7 月，則傳出滴滴可能會放慢融資計畫，並可能考慮在明年下半年進行 IPO。

更有媒體報導稱，滴滴將分拆其車服業務，而這次分拆正是為滴滴的上市計畫作準備。該報導指出，滴滴車服準備以約 30 億美元的投前估值，融資 10 億至 15 億美元，軟銀是意向投資者之一，不過最終方案尚未完全敲定。

《中國證券報》引述江蘇一位券商表示，滴滴車服的分拆，可能是將難以獲利的業務和與主營業務進行剝離，從而為其 IPO 計畫作準備。隨著美團點評將於 9 月赴港上市的消息越來越明確，滴滴其實應該是當前最需要 IPO 的公司之一。

滴滴的主營業務在獲利能力上也一直備受爭議。中信證券認為，對出行平台而言，輕資產和短產業鏈運營模式下，平台的盈利能力和客戶體驗直接相互制約。一旦平台轉向關注獲利能力，就可能給跨界而來的新進入者帶來機會，引發新一輪平衡。

如今，2 起性侵殺人事件揭開滴滴內部管理的冰山一角，其上市進程是否受到事件影響，又市場能否接受其估值，且拭目以待。

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