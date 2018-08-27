蘇州平民小學轉名校安置 校園加圍籬分隔

後來，姑蘇教投對立新小學占用的房屋上鎖處理。姑蘇區文教委也在同一時間發布公告，根據法院判決，要求立新小學8月16日起騰清場地交還姑蘇教投；並安排立新小學的學生9月起到當地名校蘇州勤惜實驗小學（勤惜小學）校園上課。

香港01今天報導，立新小學原本租用蘇州姑蘇教育投資有限公司（姑蘇教投）的房屋作為校舍，去年6月30日租約到期，立新小學卻沒有搬走，也沒有尋找其他地址辦學。法院今年7月底判決立新小學應於在15天內騰退房屋，但立新小學沒有執行。

（中央社台北27日電）中國大陸江蘇省蘇州市一所以外來務工者子女為主的民辦立新小學因校舍租約到期被騰退，800多名學生將被安置到區內名校上課，引發名校家長不滿，校方則在校園內加設一道鐵製圍籬分隔。

據報導，此事件涉及學生800多人，小學三年級到六年級共16個班級，大部分是外來務工者子女。

相關安排引起勤惜小學學生家長的不滿。有家長認為，這是民辦學校搶占公立學校的資源。此外，勤惜小學是當地名校，入學條件困難。

劉姓家長表示，只有房產證、戶籍地址均在學區內才能入讀勤惜小學，有家長不惜以單價每平方公尺人民幣3萬元的價格，在附近購屋。現在「破例」接收民辦小學學生，而且數目龐大，對特地購買「學區房」的家長來說不公平。

勤惜小學則為立新小學的800名學生安排一棟教學樓，並用一道鐵欄隔離。兩間學校還會錯開使用操場的時間，以做到「互不影響」。

但有勤惜小學家長認為，同一個學校分割出兩個區域，容易引發家長之間相互戒備，學生之間相互歧視和恐懼，最終可能讓學生承受巨大的心理壓力，埋下校園安全隱患。

因此，多名勤惜小學家長希望，當地教育部門另覓地方安置立新小學的學生，或將勤惜小學的學生分流到其他學校。

勤惜小學校長蔣利軍回應說，勤惜小學是姑蘇區唯一符合安置條件的學校，所以教育行政部門將學生安置到此。

他表示，教育部門會對受安置學生進行單獨管理，並實行獨立運營，給予他們獨立的教學和活動空間。上述做法是「為了保障所有孩子受教育的權利」，希望得到家長的理解和支持。（編輯：馮昭/周慧盈）1070827