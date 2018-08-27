亞運／克拉克森狂砍25分　菲國仍敗南韓止步8強

2018雅加達亞運，代表菲律賓出賽的美菲混血NBA後衛Jordan Clarkson連續2場比賽繳出至少25分的好表現，可惜今(27)日8強賽仍以82:91不敵南韓，無緣晉級4強，亞運初體驗止步8強。

菲律賓首節還未進入狀況，南韓趁勝追擊，直到首節尾聲才以18:22追上落後，但次節菲律賓就展開反擊，單節攻下26:20一舉反超，上半場菲國取得44:42領先。