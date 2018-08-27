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亞運／克拉克森狂砍25分　菲國仍敗南韓止步8強

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/27 14:35
▲NBA騎士隊美菲混血後衛Jordan Clarkson代表菲律賓出征亞運。（圖／取自Jordan Clarkson臉書）
▲NBA騎士隊美菲混血後衛Jordan Clarkson代表菲律賓出征亞運。（圖／取自Jordan Clarkson臉書）

2018雅加達亞運，代表菲律賓出賽的美菲混血NBA後衛Jordan Clarkson連續2場比賽繳出至少25分的好表現，可惜今(27)日8強賽仍以82:91不敵南韓，無緣晉級4強，亞運初體驗止步8強。

菲律賓首節還未進入狀況，南韓趁勝追擊，直到首節尾聲才以18:22追上落後，但次節菲律賓就展開反擊，單節攻下26:20一舉反超，上半場菲國取得44:42領先。

易籃後，Clarkson上演飆分秀，第三節獨拿15分，包含3顆三分球，不過南韓靠著美國歸化中鋒Ricardo Preston Ratliffe單場狂砍30分、14籃板獨霸禁區，加上菲國外線失準，追分無力，終場菲國就以82:91落敗。


▲中國周琦（左）、菲律賓Jordan Clarkson。（圖／取自雅加達亞運官網）

菲國本屆亞運共打了3場比賽，Clarkson因NBA官方放行太晚趕不及小組首戰哈薩克，個人亞運首秀對上中國，單場飆出28分8籃板，包括5顆三分球 ，今日再進帳25分8籃板，得分都是菲國最高分，打出NBA身手。

目前效力NBA騎士隊的Clarkson 此次為了代表母親的國家菲律賓出征亞運，碰上不少難題，最終如願參賽讓他相當開心，還擔任了菲國在開幕式的掌旗官，讓他留下難忘回憶，只可惜亞運初體驗就在8強止步。

關鍵字亞運籃球菲律賓jordan clarkson騎士南韓ricardo preston ratliffe
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