名家論壇》楊威利／雲豹甲車上板車的大哉問

8月14日，某平面媒體以雲豹甲車上不了板車為標題，並以網友提供的影片為基礎，大幅度酸陸軍一把。後續許多電子媒體跟進這新聞，並在討論區上引起了廣泛的討論。國防部發言人陳中吉對此回應，因為當時天雨，所以雲豹甲車試了幾次才上板車。

※平面媒體炒作一個月前的新聞，新聞露出後引起電子媒體續跟並創造高點閱率與大眾討論此議題，實屬始料未及。軍方回應也失當。 ※雲豹輪型甲車需不需要上板車？是否悖離當初建軍本意？ ※不得不上板車以免被糾正與下年度預算刪修。

首先要說明的是，這起新聞發生在7月7日，一輛六軍團的雲豹甲車支援民主廣場的全民國防活動後，於撤場期間所發生的事件。當時下了數場雷陣雨，雲豹甲車駕駛試了幾次才上了板車，最終返回營區。

當天由於大雨，許多媒體並未派員採訪，但卻於一個月後，用民眾上傳社群網站的影片當新聞，不僅讓人質疑此新聞的時效性為何。而國防部的回應也失當，說甚麼天雨，所以要多試幾次才上板車。

之所以失當是這種方式會讓外界認為，雲豹甲車爬坡力不夠、是否又有其他弊案等不當聯想。國防部當時不如這樣回應，因為甲車駕駛視野相對狹窄，況且在異地支援時，多幾次嘗試且沒有發生危安事件等。這種回應方式會比較好。

是否要上板車？悖離建軍用意！

媒體是否懶惰我們姑且不論，軍事迷要討論的是，何以輪型甲車還要板車輸運？這確實很怪，而且六軍團所轄範圍為北部地區、難道雲豹甲車無法自行駛回營區嗎？

以板車輸運戰車，主要是戰車部隊在無敵情威脅下、降低長途運輸時的履帶磨損與駕駛人員的疲勞，這類型板車在二戰時期就已經出現，目前也在各國陸軍沿用，一般來說，若以鐵路輸運輪甲車還算情有可原，畢竟還算是長途運輸，可是要怎麼解釋以板車輸運輪型甲車、況且運輸距離不算太遠？

這種情況還是有可能發生的，例如在生產單位製造完畢、尚未交運客戶前，為求保固與責任釐清，是會用板車載運輪型甲車到客戶指定的地點下卸。不過台灣道路網四通八達，就算是新車難道不能從製造廠直接駛抵陸軍某接裝單位嗎？當然可以，不過這種狀況若牽涉到民間業者，那就很複雜，迫使許多業管承參不得不以板車輸運輪甲車。



不得不上與上級的糾正。

每逢陸軍重砲射擊或是其他戰演訓時，大眾都會看到板車載運著火砲或是戰車前往演訓地點，載運雲豹甲車的情況也有但比較少見。這類型板車並非陸軍建制，多半為民間業者與陸軍簽約，約定每年載運幾次這樣的合約，雖然詳細的次數非相關人士並不知情。

陸軍單位承參會預估每年演訓的進訓量，進而上簽預算案奉核後執行。戰演訓完畢後還有其他單位考核預算的執行進度，例如立院預算中心與審計部的報告。

這類報告往往很少人注意，但大眾通常會聽到的結果：每單位預計XX年執行板運任務XX次，因本年度沒有執行板運任務次數達標，因而次年度的預算往下刪修。

在這種狀況下，有運輸額度不用完會被砍，當然承參會硬著頭皮去執行，不論運載物是戰車還是輪甲車。這種情況有些人稱為促進民間經濟，但是也有人認為這是依約執行。

其實最後軍事迷詬病的是，陸軍真的要訓練雲豹甲車駕駛上板車嗎？是，那戰時怎麼辦？我們希望不是，畢竟輪型甲車籌建的目的就是快速、機動，運用台灣交通網的發達達成輸運目的。

很可惜的是，目前軍方高層往往畏懼於媒體的壓力，不得不對一個月前的新聞作出不算得當的回應，這就是目前媒體/軍方的新聞操作生態。

●作者：楊威利／資深軍事評論員

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