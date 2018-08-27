丁守中登記參選台北市長 批柯文哲績效不彰

丁守中現場也發布參選宣言表示，如今中南部仍深陷淹水災情，蔡政府「治國無能，治水失敗」，自己今天登記參選倍感責任重大，認為在「大城市崛起」時代，台北這4年的國際城市競爭評比上更黯淡。

丁守中上午在多名同黨籍台北市議員參選人、里長參選人陪同下，到台北市選委會登記參選台北市長，前總統馬英九稍晚也到場助陣，幫丁守中和同黨籍市議員與里長參選人加油打氣，全場齊喊「凍蒜聲」不斷。

（中央社記者黃麗芸台北27日電）中國國民黨台北市長參選人丁守中今天登記參選並宣布參選宣言，直指台北市長柯文哲市政績效不彰，還敢稱「光榮城市」，連「虛榮」都說不上，承諾會上緊北市鬆脫的螺絲釘。

他說，台北市長柯文哲上任迄今，4年就搞垮台北市，像是日本公布「全球城市實力指數」，全球44個主要城市，台北掉到36名；聯合國與中國社科院共同發布「全球城市競爭力」的全球百大城市，台北退步到47名，如此還稱作「光榮城市」，連「虛榮」都說不上。

丁守中指出，在柯文哲領導之下，台北市政府32個一級局處，有3/4的首長跳船逃生，越接近柯文哲者越了解真相，只造就市長、糟蹋城市、愧對選民。

此外，包括北市招商引資成績不彰；大巨蛋繼續拖延擺爛；內湖塞車，柯文哲只會說「沒救了」；以前痛罵煙火，現在放的比誰都兇；台北市現在只剩作秀文化，唯一改變就是滿街多了夾娃娃機店。

丁守中表示，所有民眾不論是為上一代、這一代或下一代，呼籲大家都要踴躍出來投票，搶救台北市，並承諾自己會為大家上緊台北市鬆脫的螺絲釘，一起打造嶄新台北。

媒體會後聯訪詢問目前北市選情似乎仍是柯文哲聲勢較高。丁守中指聲勢高但在選前翻盤者多得是，不需覺得特別奇怪，並說希望進行市長候選人公開辯論會。

另，社會民主黨台北市議員參選人游藝在活動前拿麥克風質疑丁守中對大巨蛋案看法，成為活動意外插曲。（編輯：翁翠萍）1070827