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中央社

彭博：美貿易戰鷹派擬對中國猛撲

中央社2018/08/27 14:26
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）彭博專文指出，歷經今夏衡量風險與相互警告後，美中貿易戰局勢恐將惡化，川普政府內鷹派已佔上風，將對中國發動秋季攻勢；另一彭博評論認為，美咄咄逼人更不利逼中方讓步。

彭博報導，美中兩大經濟體上週在華府的談判似無明顯進展，反而川普威脅要額外再對每年約2000億美元的進口中國貨品加徵關稅已迫在眉睫，北京已表明會報復還擊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）表示，最近幾週美國對中國要求的演變，反映出鷹派勝出。

在美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）今年稍早銜命赴北京時，其中一項關鍵優先要務是確保中國增加向美採購黃豆、天然氣和其他民生物品，以縮減川普念茲在茲的美中貿易逆差。

但幾個月後，川普政府的胃口更大了，這回擺在要求調整長期結構性的中國政策，像是要中國停止產業補貼、停止竊取智慧財產，這些是美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、白宮貿易顧問納瓦洛（PeterNavarro）在內的鷹派所推動。甘思德稱此為「層次性的變化」。

文章認，鷹派正著眼更野心勃勃的議程，即甘思德所稱：以解開美中盤根錯節經濟關係為長期目標，將供應鏈從亞洲搬回美國。

美國國內，消費者與企業越來越感不安。但曾於歐巴馬政府時代任職的布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）專家杜大偉（David Dollar）表示，川普貿易舉措對經濟的真正影響，可要等進入2019年好一陣子後，才會浮現。

彭博另一篇評論則分析，隨著最新一輪美中貿易談判以僵局收場，川普政府這些談判，形同就是要讓中國簽不成美中貿易協定，但這恰恰會讓川普盼逼中國讓步的目標更難實現。

專文認為，為實現中國領導人習近平國家富強的「中國夢」，中國由國家帶領的經濟戰略鎖定製造與科技業升級，「中國製造2025」即為典型，而這正是川普的頭號眼中釘。川普政府咄咄逼人已將習逼到牆角，中方任何重要讓步，都會被看成是對美國霸凌的低頭，無疑損及習近平威信。

此外，川普本身的反覆無常更不利中國想與美方達成協議，否則達成協議後川普又翻臉不認帳，中方豈不臉面無光，何況川普自己身陷通俄案法律泥淖，還有11月的期中選舉硬仗，中方顯然選擇觀望待變。專文認為，不管川普覺得自己有什麼樣經濟優勢，貿易戰終究是一場政治意志考驗，而這並非川普所擅長。（譯者：陳亦偉）1070827

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