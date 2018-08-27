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中央社

聚焦生醫新智慧 行政院BTC大會9/4登場

中央社2018/08/27 14:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北27日電）行政院BTC大會9月4日舉行，今年聚焦生醫新智慧，並就生醫產業前瞻趨勢等五大議題進行主題式引言討論，希望廣納各界意見，作為政府推動生醫政策依循。

行政院為加速生醫產業發展與成長，強化政策與資源統籌功能，2005年起逐年召開行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee, BTC），針對國家生技醫藥政策與發展藍圖，提出重點議題及策略方向建議，作為部會署推動生醫產業政策依循。

今年BTC大會9月4至6日將在台北國際會議中心召開，以「聚焦生醫新智慧，共創產業新格局」為主軸，規劃生醫產業前瞻趨勢、新創格局、科技人才、法規環境、引資策略5大議題，進行主題式引言討論，廣納各界對生醫產業未來發展的洞見觀瞻。

行政院科技會報辦公室今天發布新聞稿指出，會議議程除延續去年BTC會議結論外，特別導入數位與再生醫療等新興科技，結合行政院DIGI+方案與人工智慧AI行動方案，精進生醫產業創新推動方案的內容，引領台灣生醫邁進數位醫療、精準醫療、大數據結合醫藥研發等領域。

今年擴大邀約規模，除海內外BTC委員、特聘專家、學研醫代表、生醫領域企業代表，還加入醫療單位與科技大廠代表，導引醫療和產業發展結合開發跨領域產品，並強調技術、服務與系統整合。同時也邀跨國藥廠參與，藉由BTC增進外商公司對台灣生醫施政重點的瞭解，增加國際合作與投資契機。

邀請的海外生技醫藥專家包括美國哈佛醫學院副教授許益祥、美國嬌生集團壯生醫療器材公司技術長王亦嵐等人，以國際觀點連結在地能量接軌全球。

科技會報辦公室表示，這次BTC會議希望能多聆聽來自業界的建言，在27位發言專家的邀請上，產業界人數超過一半以上，政府單位僅占2成，希望產政學研醫攜手努力，提引出具體有效的策略規劃與行動方案，開創台灣生醫產業新格局。（編輯：張均懋）1070827

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