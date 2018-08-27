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台股盤後—被動元件強勢領漲 站上10900點收復月

鉅亨網2018/08/27 14:44
鉅亨網 / NOWnews
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台股今 (27) 日受惠美股創高與陸股強彈，在被動元件跌深反彈領漲下，電子股重回盤面焦點，雙雄台積電與大立光扮演穩盤角色，矽晶圓與 MOSFET 等漲價題材族群也同步攻高，台化、台塑化與台泥等傳產權值股則是多方表態上攻，激勵台股強勢收復月線、季線與半年線，成功站上 10900 點整數關卡，終場大漲 92.86 點、以 10902.21 點作收，惟量能仍未回溫，今日成交量為 1051.42 億元。

台股今天上市類股漲幅最高的為電零與電纜指數、漲幅超過 3.2%，光電指數則以 2% 的漲幅緊追在後，除橡膠與造紙指數收黑外，其餘族群均收紅。

上櫃指數部分，表現最強勁的為半導體指數、上漲 2.96%，電零與電子指數則上漲超過 2.4%，除航運、遊戲、鋼鐵等族群收黑外，其餘指數均收紅。

蘋概三雄部分，股王大立光今日開高走高，為三雄中表現最強勢者，終場上漲 2.44%、以 4615 元作收，成功站回五日線之上；台積電股價也同樣開高走高，惟尾盤在千張賣單調節下，終場僅上漲 0.62%，以 245 元作收，但也成功收復昨日失守的月線；鴻海早盤開高後由紅翻黑，一路維持平盤下震盪，終場小跌 0.12%、以 81 元作收。

被動元件族群今日在華新科強勢領漲下，族群同步攀揚，除華新科盤中強攻漲停價 308.5 元外，包括信昌電、奇力新、蜜望實、華容、今展科、佳邦等多檔個股均亮燈作收，大毅與國巨也有超過 8% 的漲幅，日電貿、智寶、禾伸堂與立隆電等，漲幅也超過 6%，立敦與千如除息首日也表現亮眼，立敦成功填息、千如填息率已逾 7 成。

矽晶圓族群部分，合晶午盤攻高亮燈，終場以漲停價 47.2 元作收，嘉晶漲幅超過 6%，環球晶也大漲逾 5.7%，台勝科漲幅超過 5%。

法人指出，台股今日雖大漲攻高，量能也站回千億元大關，惟與過往水準相比，量能仍稍嫌不足，若量能無法有效放大，台股本周仍可能維持季線來回震盪走勢。

盤面題材表現部分，法人認為，華新科能否續強、站上 320 元關卡，關乎矽晶圓、被動元件等漲價題材族群的續攻力道，目前盤面看好 PCB 族群、基期相對不高的指紋辨識族群等，此外，針對法人全數站在買方的傳產族群，可逢低拉回找買點進場。

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