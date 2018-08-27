最長的牛市將面臨下行風險的四大因素？

8 月 22 日成為美國股市里程碑式的一天，迎來 3453 天的最長牛市，這是美國歷史上的巨大繁榮之一。自 2009 年 3 月爆發金融危機過後，S&P 500 指數飆升超過 300%，帶來超過 18 兆美元的股利。

投資機構 Federated Investors 首席股市策略師 Phil Orlando 近期受訪表示，地緣政治風險加溫，將在未來幾週內對股市造成壓力。他擔心聯準會 (Fed) 政策、川普通俄門調查、美中期選舉和關稅戰的不確定性等四大因素可能引發股市下行風險。

很多資產投資人和機構認為，美國科技業表現優異、近期公布各項指數顯示美國景氣繁榮未觸頂，都可能預示未來幾季美股將繼續上漲，不過目前偏高的股價可能讓保守型投資人不敢出手，從而限制上漲空間。

Orlando 近期接受《CNBC》節目採訪時表示，隨著上週市場進入雙頂並創下歷史新高，我們將進入真空時期，將面臨波動性可能增大的風險。

Orlando 認為季節性緩慢資訊時期會放大風險，他表示：「我們有可能在 10 月中旬之前的 6-8 週時間後 (下一季財報開始時)，才開始會出現任何其他實質積極的基本面消息，這可能下意識地為美股交易留下下行空間。

Orlando 表示：「觀察貿易和關稅的變化情況，我們可以看到 5-8% 股市盤整，穆勒通俄門調查、聯準會動作、美中期選舉和關稅戰等，都是牽引市場情緒鎖定近期獲利的問題。」

美股正面臨短期波動可能性增大的風險，但長期看漲的趨勢不變。

24 日 S&P 500 指數達 2874.69 美元。

Orlando 維持 S&P 500 (NX-US) 指數年底目標價 3100 美元，比目前水平增加約 8%。他預計總體風險最終會消失，因為強勁的企業獲利和經濟增長趨勢將重新引起投資人關注並促使年底股價大幅上漲。

他也強調：「我認為美股會變得非常強大。我們可以看到這短期波動將讓投資人有機會以更優惠的價格投入資金，並享受強大的第四季反彈。」

若回調預測成真，Orlando 說，他建議購買金融、能源、工業和小型股。