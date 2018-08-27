嵩山少林寺升中國國旗 網民：1500年首次

訊息聲稱，在宗教活動場所升掛國旗，「是利國利民的有益之舉」，「有助於宗教界人士和信教群眾切實增強國家意識和公民意識、鑄牢中華民族共同體意識」等。

少林寺官網今天張貼訊息指出，今早7時，嵩山少林寺山門前舉行升國旗儀式，參加儀式的有中共登封市委常委、統戰部長李力，登封市宗教局長吳松濤，中國佛教協會副會長、河南省佛教協會會長、中國嵩山少林寺方丈釋永信大和尚等人。

在大陸，北京當局歷來強調國家對宗教的控制權，宗教顯然沒有自主權。

（中央社記者張謙香港27日電）中國大陸嵩山少林寺今天舉行升國旗儀式，並聲稱此舉是要加強國家意識。有網民說，這是少林寺1500年來首次。

訊息指出，中國大陸全國性宗教團體聯席會議第6次會議7月31日在北京舉行，並發出「關於在宗教活動場所升掛國旗的倡議」。

中國佛教協會9屆3次理事會8月15日為此在北京召開會議，學習和回應倡議。

其後，河南省佛教協會、嵩山少林寺相繼且很快傳達學習倡議，並深入學習中國憲法、國旗法和有關法律法規。

訊息表示，釋永信積極表態，要率先在嵩山少林寺行動起來，並定於今早在嵩山少林寺山門前舉行升掛國旗儀式。

有網民在微信張貼了少林寺舉行升旗禮的訊息，並留言說，「你見過天安門升國旗，你見過政府機關升國旗，今天週一，很多學校也要組織升國旗。但少林寺升國旗，你見過嗎？」

留言並指出，「從北魏太和十九年（西元495年）建寺，這是1500多年來的首次。」（編輯：馮昭）1070827