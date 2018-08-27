再出命案 中國官方重批滴滴對法律沒敬畏心

（中央社台北27日電）滴滴順風車再發生乘客遇害，中國官方今天刊文重批滴滴平台「對國家法律法規沒有敬畏心」，要求滴滴將自責落實到行動，「因你的任性妄為，造成生命的凋謝，是對生命的藐視，更是犯罪」。
浙江樂清一名20歲女孩24日乘坐滴滴順風車遇害，這是繼空姐命案後，3個多月以來，又一次發生滴滴順風車司機殺害乘客的惡性案件。
滴滴平台在出事後發出聲明道歉，並承諾，未來平台上發生的所有刑事案件，滴滴都將參照法律規定的人身傷害賠償標準給予3倍的補償。
中國交通運輸部在官網刊出轄下「中國交通新聞網」評論文章指出，接二連三的事件，充分暴露出滴滴出行平台存在重大的安全隱患和經營管理漏洞，反映出滴滴這樣的平台公司片面重視追求業務發展和經濟效益，而忽視安全管理，安全底線一再丟失，對國家法律法規沒有敬畏心，缺乏依法經營的意識，缺乏對乘客安全負責的社會責任心，缺乏科學有效的安全管理體系。
交通運輸部聯合公安部及北京市、天津市交通運輸、公安部門，對滴滴公司進行聯合約談，表明政府管理部門的態度和立場，對滴滴公司明確提出整改要求。
文章批評，生命是無價的，乘客一旦受到傷害不可能通過賠償而完全復原，保障乘客出行安全是網約車行業發展的底線，沒有什麼比「乘客安全」更為重要。天下所有的父母都希望自己孩子平安回家，而不是覬覦那所謂的3倍賠償。
順風車服務與網約車經營性客運服務有很大區別，應當符合以下要求：一是應以車主自身出行需求為前提、事先發布出行訊息；二是由出行線路相同的人選擇合乘車輛；三是不以營利為目的，分攤部分出行成本或免費互助；四是每車每日合乘次數應有一定限制。
文章指出，但長期以來，個別平台公司在同一個「移動互聯網應用程序（app）」提供網約車、順風車服務，誤導廣大乘客，提供大量不符合順風車標準的出行服務，涉嫌以順風車名義提供非法網約車服務。
文章表示，網約車平台公司要將「自責」落實到行動上，將心思用在落實承運人安全生產主體責任、依法合規經營、保障乘客安全和合法權益上，切莫挑戰法律法規和乘客安全底線。「因你的任性妄為，造成生命的凋謝，是對生命的藐視，更是犯罪。」（編輯：馮昭/周慧盈）1070827