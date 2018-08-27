再出命案 中國官方重批滴滴對法律沒敬畏心

（中央社台北27日電）滴滴順風車再發生乘客遇害，中國官方今天刊文重批滴滴平台「對國家法律法規沒有敬畏心」，要求滴滴將自責落實到行動，「因你的任性妄為，造成生命的凋謝，是對生命的藐視，更是犯罪」。

浙江樂清一名20歲女孩24日乘坐滴滴順風車遇害，這是繼空姐命案後，3個多月以來，又一次發生滴滴順風車司機殺害乘客的惡性案件。

滴滴平台在出事後發出聲明道歉，並承諾，未來平台上發生的所有刑事案件，滴滴都將參照法律規定的人身傷害賠償標準給予3倍的補償。

中國交通運輸部在官網刊出轄下「中國交通新聞網」評論文章指出，接二連三的事件，充分暴露出滴滴出行平台存在重大的安全隱患和經營管理漏洞，反映出滴滴這樣的平台公司片面重視追求業務發展和經濟效益，而忽視安全管理，安全底線一再丟失，對國家法律法規沒有敬畏心，缺乏依法經營的意識，缺乏對乘客安全負責的社會責任心，缺乏科學有效的安全管理體系。