NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

部落族人怒火燒至縣府　反對知本光電廠興建

記者鄭志宏 ／台東報導2018/08/27 15:21

台東縣政府計畫在知本海邊設立光電專區，今天上午召開投資營運計畫書諮詢會議，遭到環團以及卑南族卡大地部落族人前來抗議，強烈抨擊縣府根本未作生態調查及規畫，甚至要求只能2位族人代表參加說明會，今天上午部落族人怒吼抗議，要求立刻停止開發案，並訴求縣府展現誠意「親自到部落談」，結果諮詢會議開不到5分鐘，族人集體退席抗議，會議草草結束。

根據原基法第廿一條第五項第八款，核能、水力、火力、風力、太陽光、溫差、地熱之發電機組、設備、電廠、汽電共生廠及其輸電線路、超高壓變電所之設置、興建或擴建。都必須與部落進行協商。

部落主席林金德在會議上指出，台東縣政府從年初計畫開發到現在，毫無誠意，中間居然竟要求只能派2位族人參與會議，但族人反對聲浪大，才開放30人參與；期間從沒有進入部落正式開說明會，非常不尊重部落的族人。

台東縣長黃健庭曾於5月底表示，若部落族人不同意，將會終止契約。如今經過了4個月，部落族人的怒吼聲延燒到縣府，讓在場原本要進行簡報的廠商和縣府人員根本沒有辦法進行，只能聽完部落的抗議，草草結束今天的會議。

荒野及台東野鳥學會均主張，先撤銷具爭議的知本光電案、不宜在本屆縣長任期屆滿前決定重大爭議開發案，並先進行棲地生態及部落傳統領域人文調查，再協商知本溼地未來發展計畫。


▲知本卡大地部落族人今天前往縣府進行抗議，反對光電廠興建，並要求縣府「要就到部落談」。（圖／記者鄭志宏攝）


▲承包廠商根本來不及簡報就被族人打斷，最後會議草草結束。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字知本溼地太陽光電興建卡大地部落卑南族
嘉義市長選戰登記首日　女將拔頭籌林佳龍：市政成績就是最好的民調

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan