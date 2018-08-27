部落族人怒火燒至縣府　反對知本光電廠興建

根據原基法第廿一條第五項第八款，核能、水力、火力、風力、太陽光、溫差、地熱之發電機組、設備、電廠、汽電共生廠及其輸電線路、超高壓變電所之設置、興建或擴建。都必須與部落進行協商。

部落主席林金德在會議上指出，台東縣政府從年初計畫開發到現在，毫無誠意，中間居然竟要求只能派2位族人參與會議，但族人反對聲浪大，才開放30人參與；期間從沒有進入部落正式開說明會，非常不尊重部落的族人。

台東縣長黃健庭曾於5月底表示，若部落族人不同意，將會終止契約。如今經過了4個月，部落族人的怒吼聲延燒到縣府，讓在場原本要進行簡報的廠商和縣府人員根本沒有辦法進行，只能聽完部落的抗議，草草結束今天的會議。

荒野及台東野鳥學會均主張，先撤銷具爭議的知本光電案、不宜在本屆縣長任期屆滿前決定重大爭議開發案，並先進行棲地生態及部落傳統領域人文調查，再協商知本溼地未來發展計畫。



▲知本卡大地部落族人今天前往縣府進行抗議，反對光電廠興建，並要求縣府「要就到部落談」。（圖／記者鄭志宏攝）



▲承包廠商根本來不及簡報就被族人打斷，最後會議草草結束。（圖／記者鄭志宏攝）