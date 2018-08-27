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中市支援大型抽水機救災　強化本身「海綿城市」排洪能量

記者柳榮俊／台中報導2018/08/27 15:47
▲台中市政府支援台南市、嘉義縣大型抽水機救災（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.8.27)
▲台中市政府支援台南市、嘉義縣大型抽水機救災（圖／柳榮俊翻攝 , 2018.8.27)

近日大雨造成南部地區嚴重水災，台中市政府支援大型抽水機救災，繼昨（26）日支援台南市8台，今27日上午再支援嘉義縣3台。水利局表示，氣象預報豪雨威脅仍在，台中配備各型抽水機248台、72處裝設雨量筒、水位機、攝影機等設施的水位站，加上各區抽水站持續完工啟用，做好排洪準備，讓台中持續發揮「海綿城市」能量。

由於中南部多處地區淹水情形嚴重，水利局表示昨日先調度8部12英吋大型抽水機前往台南市北門區救災。由於嘉義沿海地區目前也是積水未退，經濟部水利署防災中心昨晚再請市府支援抽水機，協助排除淹水。

水利局盤點台中市可動員抽水能量及預佈所需台數，今早派遣8位人員、3輛吊卡車，載3台大型12英吋抽水機前往嘉義縣東石鄉，上午11時多抵達後，立即展開支援抽水作業；總計目前台中市共出動11台大型抽水機支援南部救災。

水利局表示，市長上任後，以治水防洪、強化災害防救能量為首要施政項目之一。104年動用第二預備金購買49台抽水機，其中大型9台、中型10台、小型30台，目前台中市各型抽水機共248台。

此外，過去3年多來，市府也陸續新設霧峰車籠埤、烏日湖日及光明3座抽水站，一小時可抽1億1,376萬公升水量，相當於60座標準游泳池水量，以因應豪大雨來襲時可能發生的各種狀況。

此外，為強化水情即時監測預警能力，全市也建置72處水位站，透過包含雨量筒、水位機、攝影機等設施，同步回傳「水利局防災資訊系統」及「台中水情」App，讓市民隨時可查詢相關資訊，以利自主防災，保障生命及財產安全。

關鍵字抽水機淹水海綿城市
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