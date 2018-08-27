中市支援大型抽水機救災　強化本身「海綿城市」排洪能量

近日大雨造成南部地區嚴重水災，台中市政府支援大型抽水機救災，繼昨（26）日支援台南市8台，今27日上午再支援嘉義縣3台。水利局表示，氣象預報豪雨威脅仍在，台中配備各型抽水機248台、72處裝設雨量筒、水位機、攝影機等設施的水位站，加上各區抽水站持續完工啟用，做好排洪準備，讓台中持續發揮「海綿城市」能量。

由於中南部多處地區淹水情形嚴重，水利局表示，昨日先調度8部12英吋大型抽水機前往台南市北門區救災。由於嘉義沿海地區目前也是積水未退，經濟部水利署防災中心昨晚再請市府支援抽水機，協助排除淹水。