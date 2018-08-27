台零售業上半年營收年增4.7% 創7年新高

統計處表示，受暖冬效應影響，2017年台灣零售業營業額僅增1.2%，今年上半年年增4.7%，為近7年同期新高。比較中國大陸隨著工資快速增長，2017年社會消費品零售額年增10.2%；南韓因出口強勁帶動內需增溫，2017年零售業營業額年增3.7%；日本2017年零售業營業額年增1.9%，為2011年以來最大增幅；美國2017年零售業營業額年增4.5%，為近5年最大增幅。

經濟部統計處今天公布台灣零售業與各國比較專題報告，經濟部指出2017年台灣零售業營業額為新台幣4兆1451億元，占國民所得民間消費的4成5，按行業分，以綜合商品零售業為大宗，2017年占比29.7%，其中便利商店及超級市場占比逐年增加，量販店減少，百貨公司略增。

（中央社記者林孟汝台北27日電）全球景氣復甦，各國零售業同步成長，台灣上半年零售業營業額年增4.7%，為近7年同期新高外，去年百貨業、超市、超商營收各年增0.4%、6.2%及7.1%，超商密集度也僅次於南韓。

智慧手機普及，加上線上購物方便，各國網路銷售占零售業營業額比重逐年升高，2017年中國大陸、南韓、日本各占比15.0%、13.9%、12.2%、5.3%，只有日本略降0.1個百分點；台灣占比5.8%，上升0.4個百分點。

面臨網購競爭各國百貨營業額多呈下滑，其中美國百貨公司(不含租賃部門)營業額連續13年負成長，但台灣百貨公司逆勢成長，自2009年起營業額逐年上升，2017年營業額年增0.4%，連續9年正成長，今年上半年續增2.6%。

在超級市場方面，統計處指出，2017年各國超級市場普遍成長，台灣超級市場因持續深耕社區，擴充商品品項及搭配發展自有品牌，營業額逐年攀升，2017年年增6.2%；美國2017年超市年增1.9%，營收呈逐年上升趨勢；南韓因展店快速，年增2.4%；日本因民間消費減緩，營業額僅年增0.4%。

就密集度觀察，2017年底日本平均每2萬5853人就有1家超級市場，台灣為1萬890人，美國8445人，南韓4477人，密集度以韓、美較高。

值得注意的是，台灣便利商店積極發展各式異業複合門市，搭配商品項目多元化，及擴展物流服務，營業額屢創新高，2017年年增7.1%；日本受惠展店及輕食產品熱賣，營收逐年攀升，年增2.6%；南韓因展店迅速，加上擴增商品販售種類及提供多樣化服務，年增14.1%。

以密集度觀察，南韓2016年平均每1452人就有1家便利商店，台灣2017年2211人居次，日本2248人。（編輯：楊凱翔）1070827