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「股神」資金流向：巴菲特擬注資印度電商Paytm

鉅亨網2018/08/27 15:10
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印度《The Economic Times》報導，消息人士指出，巴菲特旗下的控股公司波克夏 (Berkshire Hathaway)，正在與印度數位支付公司 Paytm 的母公司 One97 Communications 洽談，擬注資 200 億 - 250 億盧比 (約 2.854 億 - 3.567 億美元)。

Paytm 是印度第三方支付的電子商務公司，在此之前已分別從軟銀集團與阿里巴巴集團獲得 4 億美元與 4500 萬美元的資金，知情人士透露，波克夏預計將認購該公司 3% 至 4% 的股權。

交易預計將在幾週內完成，但具體投資額度尚未確認，消息人士表示，「波克夏公司對 Paytm 在短時間內創建的規模感到印象深刻，他們知道該科技公司在賺錢之前，將先經歷一段損失的週期」。

波克夏的重要基金經理 Todd Combs 將主導此次交易，這將是巴菲特首次投資仍處於嚴重虧損的私人科技公司，此舉代表巴菲特看見印度科技市場的潛力

波克夏公司財務長 Marc Hamburg 與 Paytm 並未針對此報導發表回應。Paytm 表示，上個月公司共處理 50 億筆交易，總交易金額 (GTV) 達 500 億美元，截至 2017 年 3 月為止，年度總收入增加 38% 至 82.8 億盧比，損失為 89.96 億盧比。

Paytm 目前為印度最大的手機支付平台，若此次募資案完成，將使其在市場龍頭地位更加穩固，該公司主要競爭者為 Flipkart 旗下的 Phonepe 與 Google 的手機支付服務 Tez。

與此同時，Paytm 正在積極擴展其支付業務，該公司的新零售策略制定線上到線下 (online-to-offline) 的營運計畫，消費者於實體商家消費時，可透過 Paytm 的手機應用程式支付，以獲得優惠。

該公司另一項重點領域為 Paytm Money，客戶可透過此服務投資共同基金等產品，該公司訂定在未來 3 年達成 2000 萬客戶的目標。

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