德媒：阿里巴巴重塑南華早報 助中外宣

報導指出，有人懷疑阿里巴巴創辦人馬雲試圖仿傚另一網路億萬富豪－亞馬遜公司（Amazon）創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos），因為貝佐斯同時也是華盛頓郵報的發行人；有人揣測，中國政府是這筆交易的幕後黑手，認為是北京試圖馴服香港民心思變下的批評聲音。

南華早報（South China Morning Post）創立於1903年，是英國殖民統治期間香港最悠久且最重要的英文報紙。在中國其他地方相對不自由的情況下，南華早報在傳統上一直是新聞自由的堡壘，讀者多為外交官、銀行家以及住在香港的外國人。

（中央社柏林26日綜合外電報導）德國「明鏡周刊網站」（Spiegel Online）報導，阿里巴巴集團2015年底買下「南華早報」，雖然大大紓解財務困境、推動媒體轉型，但南華早報卻也有了中國政府公關部門的味道。

另外也有人解讀，這是中國的公共關係操作手法之一。長久以來，中國大部分心力都放在國內，不過現正日漸放眼海外，除投資外國公司與港口，現在開始想擦亮國際形象，希望受到外國喜愛與認識。

無論如何，阿里巴巴試圖讓這家老報社搖身一變成為數位媒體的模範生，展現媒體如何成功轉型。

員工最初從其他媒體得知報社的出售傳聞，一開始情緒擺盪於擔憂與寬慰之間，擔心的是報社將首次隸屬於中國公司。雖然過去遭遇許多挑戰，但員工感到驕傲的是報社對中國大陸禁忌議題的報導，如1989年天安門事件、異議人士劉曉波之死、西藏與台灣問題等。

一聽到阿里巴巴即將接手，編輯台員工有不少人鬆了一口氣，認為有望擺脫困境，因為當時不少員工跳槽到其他公司的高薪職位，導致新聞部人手不足、工作量過大。現在至少確定一件事情：再沒人擔心南華早報的財務狀況，自從阿里巴巴收購報社之後，編輯運作的資金充裕。

許多香港觀察家表示，自從阿里巴巴對新聞事務下指令以來，這份報紙已經跟以前不一樣，不只是出現更多空間容許親政府的言論，在重要與敏感的議題上也數度違背了自我期許的客觀與獨立原則。

報導指出，中國政府掛念的是國家形象。不僅是美國總統川普對中國發動貿易戰，中國一直以來都處於挨打角色。這也是為何北京政府要砸下數十億美元，挹注官方操控的媒體機構，以便向外國閱聽人宣揚中國奇蹟。不管外界對中國崛起抱持歡迎或憂慮態度，中國自身都想擁有具份量的聲音。

馬雲曾形容企業與政府的理想關係：「可以談戀愛，但不要結婚。」

報導認為，雖然南華早報是一家民間公司，但仍會服膺於老闆的心意，即世界對中國有無較佳的觀點。阿里巴巴的收入大部分來自中國，但未來有意進軍海外市場成為世界級企業。合理的解釋是，阿里巴巴收購南華早報的理由，算是愛國心與自身利益的綜合。（譯者：林宏翰/核稿：陳亦偉）1070827