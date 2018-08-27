〈人行逆週期因子〉中國人行重啟逆週期因子 分析師：

部分人士理解為，當人行引入這個術語，代表人行試圖打擊市場力量，認為當前人民幣過於偏空。川普上週甚至批評中國操控人民幣匯率，以緩解美國對中國進口商品徵收關稅的傷害。

由於對中國經濟前景的擔憂，近幾週人民幣面臨巨大壓力。在上周美中談判沒有具體進展之後，中國人行宣布，已經重新納入「逆週期因子」，以保持人民幣中間價穩定。不過他們並未說明這個因子要如何計算。

瑞穗銀行週一 (27 日) 發布報告指出，人行的說法，證實當局希望人民幣走穩，無意以人民幣貶值做為貿易戰的武器。

人民幣兌美元中間價今報 6.8508，上調 202 點或 0.3%。人民幣離岸價也以 6.8080 開出，是 8 月 8 日以來的高點，較上週收盤時升值 74 點。離岸價盤中來到 6.7818，為 7 月 31 日以來的高點。

瑞穗銀行表示，人行的行動符合這家銀行提出的「7-3」看法，也就是人民幣不貶破 7，外匯存底不減至 3 兆美元以下。

Macquarie 大中華區經濟主管 Larry Hu 表示，「逆週期因子」實際上如何運作，遠不及人行宣布採用來得重要。先前人行首次宣布採用之後，人民幣在接下來半年內急速升值。