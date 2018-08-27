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世代智庫民調領先　林佳龍：市政成績就是最好的民調

記者柳榮俊／台中報導2018/08/27 15:41
▲台灣世代智庫發布台中市長選舉最新民調，林佳龍支持度42%，領先國民黨參選人盧秀燕的33.5%（圖／資料照片 , 2018.8.27)
▲台灣世代智庫發布台中市長選舉最新民調，林佳龍支持度42%，領先國民黨參選人盧秀燕的33.5%（圖／資料照片 , 2018.8.27)

台灣世代智庫針今(27)日對台中市長選舉發布最新民調，市長林佳龍支持度42%，領先國民黨參選人盧秀燕的33.5%；看好度方面，林佳龍為50.3%，領先盧的28.1%；對此，林佳龍表示，讓台中的改變看得見，就是最好的民調，他會持續以市政為重，做最後衝刺，讓市民感受到台中正在進步。

至於何時會前往登記參選台中市長？林佳龍說，他以市政行程為重，將指派代表前往辦理，完成登記程序，相關資料都已準備好。

市府新聞局長卓冠廷也說，市府團隊認真看待並參考每一份民調，林市長常提醒同仁，市民期待的是建設和政策的前進，要在人民的需要上看到市府的責任，各式民調，林市長跟團隊都會參考，也會更努力施政，不負市民所託。

卓冠廷說，未來事件交易(26)日發布的最新選情預測，截至8月24日的預測市場價格顯示，台中市長林佳龍以$73大幅領先對手盧秀燕的$32，未來事件交易所分析，盧秀燕雖針對空汙等議題頻出招，但常反遭「打臉」引用錯誤訊息，一再加深負面印象，致使烏賊戰失敗。

卓冠廷表示，近期林市長的對手頻頻打抹黑牌跟負面攻擊，但提不出具體讓台中進步的政見，從最新的民調可以看到，市民並不喜歡對手這樣的選舉方式，而現階段林市長還是以市政為重，透過政績來贏得市民支持，盼讓大家看到進步且令人驕傲的台中。

關鍵字林佳龍盧秀燕民調
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