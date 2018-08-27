中共宣傳思想再加力 兩個鞏固走向九個堅持

5年前的全國宣傳思想工作會議中，習近平提出「兩個鞏固」，即「宣傳思想工作就是要鞏固馬克思主義在意識形態領域的指導地位、鞏固全黨全國人民團結奮鬥的共同思想基礎」。5年後，「兩個鞏固」再擴大為「九個堅持」。

與此同時，官媒新華社26日報導，新修訂的中共黨紀條例將「習思想」納入指導原則，條例則新增「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位」內容。

人民日報27日在頭版刊登題為「把『九個堅持』作為根本遵循」的評論員文章說，善於把握規律，既是中共黨人的歷史自覺，也是中共領導推動工作的制勝法寶。在日前的全國思想工作會議中，習近平總結實踐中孕育的理論創新，概括為「九個堅持」。

文章說，「九個堅持」是中共做好宣傳思想工作的根本遵循，必須長期堅持、不斷發展，內容包括：

「堅持黨對意識形態工作的領導權；堅持思想工作『兩個鞏固』的根本任務；堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全黨、教育人民；堅持培育和踐行社會主義核心價值觀；堅持文化自信是更基礎、更廣泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量；堅持提高新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力；堅持以人民為中心的創作導向；堅持營造風清氣正的網絡空間；堅持講好中國故事、傳播好中國聲音。」

這篇文章表示，這「九個堅持」的重要思想，是對宣傳思想工作規律性認識的最新成果，也是「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習思想）的重要組成部分。

「全國宣傳思想工作會議」於21至22日在北京召開。會議前，掌管宣傳的兩大喉舌中國國務院新聞辦公室及國家互聯網信息辦公室主任雙雙易人，分別為習近平的上海舊部徐麟和福建舊部莊榮文。（編輯：周慧盈/馮昭）1070827