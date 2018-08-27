台中登革熱恐有第二波 種菜群聚18人確診

新北市個案均為新莊區居民，為自立里60多歲女性及瓊林里50多歲男性，2人發病前均曾有瓊林里菜園活動史，研判與瓊林里群聚相關，目前此群聚案有21名個案。

台中市個案為2男3女，分別居住於大里區、太平區與南區，年齡介於50多歲至70多歲。5人發病前都有大里區東昇里「開心農場」或鄰近菜園活動史，研判為開心農場相關群聚，該群聚累計18例確診。

（中央社記者陳偉婷台北27日電）疾管署今天再公布7例本土登革熱個案，5例與台中市「開心農場」群聚有關，2例與新北瓊林里群聚有關。專家研判，台中6區都有登革熱個案，可能有第二波疫情，必須嚴防。

疾管署副署長羅一鈞下午表示，台中開心農場群聚案目前仍在第一波疫情，但還有待觀察，若9月初仍有新發個案，代表疫情已發展到次波傳染。加上目前台中市6區都有出現登革熱個案，必須積極嚴防，撲滅病媒蚊，不要讓病毒有持續擴散機會。

台中的登革熱個案都為登革病毒第一型，羅一鈞說，目前台中市確診通報仍多為5天以上，比預期應在1、2天內通報明顯延遲，民眾跟醫師應對症狀提高警覺。症狀包含發燒、頭痛、肌肉痠痛、全身倦怠、全身瀰漫性紅疹。

至於新北市疫情，近期新增的第三波個案數已較少，且均有明確菜園活動史，研判疫情已過高峰並逐漸趨緩，無失控情形，將持續針對瓊林里高風險區域採取重點防治。

今年截至8月26日國內共計47例登革熱本土病例，分別為新北市21例（均為新莊區）、台中市20例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及高雄市各1例。

羅一鈞說，依據中央氣象局資料顯示，近日受西南氣流影響，國內各地仍有豪雨或強降雨的機會發生，民眾不可掉以輕心，雨後應立即清除環境積水容器，降低病媒蚊密度。

另近期各級學校將陸續開學，疾管署提醒各級學校動員全校師生全面檢視校園中是否有潛在孳生源，如花瓶、花盆底盤、廢棄瓶罐、水桶、運動場設施的廢輪胎、樹洞、竹筒及檳榔、椰子落葉、辦公室或教室內養殖的黃金葛或萬年青水瓶等，並澈底清除，以免病媒蚊孳生。（編輯：陳清芳）1070827