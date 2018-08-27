NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈豪雨不停　南市災防高度警戒議員關切災後處理　望補助從速從寬遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈財報〉石四藥集團上半年淨利年增55% 股價高位震

鉅亨網2018/08/27 15:27
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

石四藥集團 (2005-HK) 公佈截至今年 6 月底止上半年業績，銷售收入為港幣 20.93 億元，年增 57.9%；淨利港幣 4.45 億元，年增 54.7%，每股盈餘港幣 0.1497 元，擬每股派現港幣 0.04 元。

石四藥集團今 (27) 日股價高位震盪，截至下午 14:25，報港幣 6.82 元，上漲 3.65%。

圖：東方財富網
圖：東方財富網

公告指出，由於銷量及平均售價上升，公司收益增加 57.9%。毛利總額為港幣 13.2 億元，整體毛利率由去年同期的 54.9% 上升 8.2 個百分點至 63.1%。毛利率上升主要由於較高利潤率的產品組成更佳產品組合及集團持續的成本控制措施所致。

上半年，集團經營利潤為港幣 5.45 億元，年增 45.2%，由於銷售及分銷成本增加，經營利潤率則由去年同期的 28.3% 下滑至 26.0%。淨利率由去年同期的 21.7% 輕微下滑至 21.3%。

石四藥集團上半年大輸液產品產銷兩旺．上半年銷售 7.21 億瓶袋，較去年同期增加 15%，其中增長最大的是直立軟袋，銷量同比增長 39.4%．治療性輸液的比例開始提升，帶動公司產品結構優化。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字石四藥集團石四藥headline
〈人行逆週期因子〉中國人行...騰訊音樂9/7日美股公開申...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan