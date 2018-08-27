〈財報〉石四藥集團上半年淨利年增55% 股價高位震

公告指出，由於銷量及平均售價上升，公司收益增加 57.9%。毛利總額為港幣 13.2 億元，整體毛利率由去年同期的 54.9% 上升 8.2 個百分點至 63.1%。毛利率上升主要由於較高利潤率的產品組成更佳產品組合及集團持續的成本控制措施所致。

石四藥集團今 (27) 日股價高位震盪，截至下午 14:25，報港幣 6.82 元，上漲 3.65%。

上半年，集團經營利潤為港幣 5.45 億元，年增 45.2%，由於銷售及分銷成本增加，經營利潤率則由去年同期的 28.3% 下滑至 26.0%。淨利率由去年同期的 21.7% 輕微下滑至 21.3%。

石四藥集團上半年大輸液產品產銷兩旺．上半年銷售 7.21 億瓶袋，較去年同期增加 15%，其中增長最大的是直立軟袋，銷量同比增長 39.4%．治療性輸液的比例開始提升，帶動公司產品結構優化。