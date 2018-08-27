外資上週回頭買台股 元大金最受青睞

摩根亞太入息基金產品經理張致寧表示，國際利空雜音持續紛陳，導致資金在8月對亞股的布局態度跟著受累，連動短線指數也隨之震盪加劇，所幸，隨著美中貿易重啟談判，此一不確定性暫獲緩解，國際資金布局重新回歸基本面，亞股挾著清晰的經濟基本面和企業獲利前景等雙重優勢，吸引外資勇於回補。

（中央社記者田裕斌台北27日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超達新台幣92.49億元，其中買超元大金最多，但外資累計至8月24日仍處賣超2585.26億元。

張致寧指出，南韓股市近期備受資金青睞，主要受科技股帶動，第4季向來是全球主要消費旺季，三星(Samsung)已在8月發表新機，蘋果(Apple)也即將在9月發布新產品，帶動相關供應鏈科技股表現動起來，加上目前價值面合理，吸引機構法人預先卡位布局，台灣因可望同步受惠消費旺季題材和新機拉貨效應，再度吸引外資青睞。

張致寧分析，亞洲經濟基本面健全，經濟成長動能無虞，且目前包括中國大陸A股、韓國、台灣和東協在內的主要亞洲股市本益比都尚未回到長期均值，反映亞股具投資吸引力，就股價淨值比角度來看，目前僅印度股市與15年平均值相等，其它像是東協、韓國、香港和MSCI亞太(不含日本指數)甚至未達長期平均，反映現階段亞股的價值具吸引力。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司分別為元大金4萬1660張、遠東新2萬6910張、中鋼2萬4668張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司分別為錸德2萬5469張、彩晶1萬9951張、華通1萬5516張。（編輯：郭萍英）1070827