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中央社

氣候資金未到位 潘基文憂抗暖化時機流失

中央社2018/08/27 15:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社巴塞隆納27日綜合外電報導）前聯合國秘書長潘基文說，資金不足讓協助窮國對抗氣候變遷的最大國際基金綁手綁腳，無法迅速與有效地發揮作用，以趕上應變全球暖化的速度。

綠色氣候基金（Green Climate Fund）是在2010年聯合國氣候會談上成立，將提撥富國承諾2020年前每年用在開發中國家的1000億美元多數資金，用來協助遏止碳排放量增加與安然度過氣候變遷衝擊。

潘基文告訴湯森路透基金會（Thomson ReutersFoundation），美國總統川普決定讓美國退出阻止暖化的2015年巴黎協定（Paris Agreement），以及收回提供氣候資金的承諾，讓全球許下的諾言變得不可靠。

潘基文接受南韓訪問時說：「我非常擔憂綠色氣候基金資金不足，雖然這個基金真的試著運轉。」綠色氣候基金總部設於南韓。

他說：「如今美國退出巴黎氣候協定，我們無法確定2020年前是否可以籌到1000億美元。」

前美國總統歐巴馬承諾提供30億美元給綠色氣候基金，但目前只撥出10億美元。

在承諾提供給綠色氣候基金的100多億美元中，自2015年起已經撥出約35億美元用在78國計畫，以遏止溫室氣體排放量增加，與適應極端天氣和海平面上升。

但24個成員7月召開上一次理事會時，對政策與管理有爭議，讓會議開不下去，表示沒有新的計畫通過。

擔任全球綠色成長機構（Global Green GrowthInstitute）主席的潘基文形容，這樣的結果「很不幸」。全球綠色成長機構是綠色氣候基金的合作夥伴。

聯合國氣候變遷機構主席等人施壓綠色氣候基金，要求在12月將於波蘭召開大型氣候會談前回歸運作，讓實施巴黎協定規章的談判工作得以順利進行。

潘基文說，綠色氣候基金應該聚焦於把事情做好。他說：「基金會應該更有效率、更靈敏。否則，如果我們必須等著好幾個月或好幾年才拿到資金，那時候我們就喪失減輕與適應（氣候變遷）的機會。」（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070827

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