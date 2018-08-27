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娛樂

《延禧》傅瓔CP虐到戲外　傅恆重現告白！瓔珞激動秒哭

記者徐郁雯／綜合報導2018/08/27 15:15
▲瓔珞答應傅恆，下輩子換她來守候。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）
▲瓔珞答應傅恆，下輩子換她來守候。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）

宮鬥劇《延禧攻略》昨（26）日播出大結局，劇中「令貴妃」魏瓔珞（吳謹言飾）陪乾隆皇帝（聶遠飾）南巡，請來神醫葉天士幫五阿哥診治腿疾，不料狡詐的太監袁春望把葉天士所使用的腐蟲，換成了緬甸屍蟲，瓔珞為了救五阿哥，身中劇毒，險些一命嗚呼。

瓔珞中了劇毒，就連神醫葉天士也無計可施，初戀情人傅恆（許凱飾）得知此事，前去找尋聖心草、製作解藥，沒想到不慎中了瘴氣，還同時指揮作戰，最終犧牲生命。臨死前，傅恆請海蘭察帶一句話給瓔珞：「這輩子我守著妳，已經守夠了，下輩子，可不可以換妳守著我。」瓔珞獨自倚靠在門上，輕聲說著：「好，我答應你。」超虐劇情讓粉絲紛紛淚崩。


▲傅恆為救瓔珞而亡。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）


▲瓔珞答應傅恆，下輩子換她來守候。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）


▲《延禧》慶功宴，許凱、吳謹言重現經典橋段。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.27）

昨晚《延禧攻略》舉辦慶功宴，主演吳謹言、聶遠、許凱、秦嵐等人齊聚一堂，重現傅恆、瓔珞這段天人永隔的經典橋段，現場吳謹言也立馬淚崩，傅恆更貼心地上前抱抱，場面動人。吳謹言以瓔珞的身份表示：「少爺，我希望下一生，還是你來守著我。」而後更俏皮問說：「這樣得體嗎？」許凱更霸氣回應：「不管得不得體了。」


▲最後乾隆皇帝封瓔珞為令皇貴妃。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）

事實上，製作人于正先前也透露將有製作續集的打算：「透露一下延禧二的故事：前緣再續，非遺再傳，唯獨愛與美食不可辜負。」許多粉絲不僅希望能由原班人馬演出，更期盼能讓瓔珞與傅恆有個好結局，別像此生只能有緣無份。


▲《延禧攻略》全劇終。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.27）

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