《延禧》傅瓔CP虐到戲外　傅恆重現告白！瓔珞激動秒哭

宮鬥劇《延禧攻略》昨（26）日播出大結局，劇中「令貴妃」魏瓔珞（吳謹言飾）陪乾隆皇帝（聶遠飾）南巡，請來神醫葉天士幫五阿哥診治腿疾，不料狡詐的太監袁春望把葉天士所使用的腐蟲，換成了緬甸屍蟲，瓔珞為了救五阿哥，身中劇毒，險些一命嗚呼。

瓔珞中了劇毒，就連神醫葉天士也無計可施，初戀情人傅恆（許凱飾）得知此事，前去找尋聖心草、製作解藥，沒想到不慎中了瘴氣，還同時指揮作戰，最終犧牲生命。臨死前，傅恆請海蘭察帶一句話給瓔珞：「這輩子我守著妳，已經守夠了，下輩子，可不可以換妳守著我。」瓔珞獨自倚靠在門上，輕聲說著：「好，我答應你。」超虐劇情讓粉絲紛紛淚崩。