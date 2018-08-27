〈房產〉倉儲物流業擴展需地孔急 物色標的劍指南台灣

在講求服務品質的時代裡，速度是成功關鍵因素，使電商需要更多廠房或土地興建物流中心，物流地產市場行情水漲船高。信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產經理王維宏分析，物流業者開始向中南部找土地，包括具有雙港優勢的台中及高雄，進而帶動工業區土地、廠房的交易行情。

全球商業模式快速變化，加上工業 4.0 ，推動物流倉儲業新氣象，零售、金融業跨足物流，投入物流地產戰局，政府也積極建造物流園區。信義全球資產經理王維宏分析，物流中心選址都聚集在海空聯運地，以進駐桃園為最大宗，而近年電商為了拚服務品質，持續擴大物流產能，提高了廠房面積，開始向中南部找土地。

目前國泰跨足物流業與永聯物流合作佈局全台打造物流中心，預計投入 300 億元興建 35 萬坪的物流中心，全台有 4 座物流中心分別在台北瑞芳、桃園大園、楊梅及台中烏日。

富邦媒斥資 41 億元在桃園大園興建物流中心，為了提高物流速度，今年規劃在中南部增加上萬坪物流中心。全家便利商店在桃園大溪及高雄岡山設有物流中心，未來將再設 2 座物流中心分別在台中及北部。除了興建物流中心外，更擴大物流的速度，進一步做到從超商送貨到府的服務，形成超商就是物流倉儲中心。萊爾富在樹林設有物流中心，未來也將在中南部新增物流中心，好市多、家樂福、誠品、頂好、屈臣氏也分別在桃園設物流中心。

同時，由於目前的物流、倉儲業者土地及廠房需求孔急狀況，也由日前廣運機械 (6125-TW) 原委由戴德梁行擬標售台南學甲廠土地 1.23 萬坪及廠房 5361 坪，急急撤標而改與買方議價 5.3 億元成交的例子，買方則是台灣速食業龍頭的倉儲物流商，積極難台灣南部尋覓設點土地而進一步以議價方式與廣運成交，而台南學甲的此一處新據點，也是該物流業者難台灣繼桃園及彰化之後，難台灣南部新設的倉儲、物流新據點。

物流倉儲業的蓬勃發展，導致物流製造業者快速興起，8 月 29 日開展的台北國際物流展參展廠商快速增加，近 3 年的成長率高達 31%，入場看展人數高達 8 萬人次，參展的廠商有有台塑 (1301-TW)、磐儀科技 (3594-TW)、永聯物流、信義全球資產等企業。