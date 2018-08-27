年年春除草劑恐影響健康 監委申請調查

雖然相關製造商宣稱嘉磷塞致生疾病的危害風險不高，但這項藥劑對於自然環境與食物鏈、國內使用及消費者健康等實際影響程度如何，監察委員田秋堇、蔡崇義極為關切，今天申請自動調查。

監委發布新聞稿指出，國際癌症研究中心（IARC）於106年3月將除草劑嘉磷塞（Glyphosate，台灣主要產品名為年年春）的致癌風險提高到很可能致癌（Group2A）等級，台灣同年度使用這項藥劑卻高達1464公噸，為台灣除草劑使用量之冠。

（中央社記者李淑華台北27日電）除草劑嘉磷塞（台灣產品名為年年春）為台灣除草劑使用量之冠，國際癌症研究中心去年已將致癌風險提高等級，監察委員田秋堇、蔡崇義關切是否影響國人健康，今天申請自動調查。

田秋堇、蔡崇義表示，國外種植基改黃豆多使用大量嘉磷塞除草劑，因此基改黃豆的嘉磷塞殘留問題，已為國際矚目議題。然而，台灣每年仍進口約達240萬噸的基改黃豆。台灣對於農作與基因改造作物含有嘉磷塞殘留量的管制方式及執行情形如何，實有詳究的需要。

監委指出，全案涉及中央農業主管機關，行政院農業委員會對年年春除草劑的使用情形，有否進行適當規範與修正，國人直接與間接暴露相關致癌物質等風險的合理管制為何，又嘉磷塞的使用於進入食物鏈情形下，主管食品安全衛生管理權責的衛生福利部食品藥物管理署，對於漿果、小麥、玉米等自然與基因改造農作物含有嘉磷塞殘留量容許值的設定與規範，是否適宜允當，均有究明的必要。(編輯：陳永昌)1070827