亞運／力拼3局不敵世界第一組合　雙李配收下銅牌

亞運男雙今(27)日進行4強戰，我國「雙李配」李洋/李哲輝此役對上印尼地主頭號種子Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo，在激戰3局之後，最終還是以15:21、22:20、12:21落敗，止步4強，但也收下了一枚銅牌，而這也是我國男雙在亞運的首面銅牌。

李洋/李哲輝目前暫居世界第15名，而印尼組合目前則是高居世界第一，不過此役開賽後雙李配完全沒有被對方主場的氣勢給壓倒，李洋網前精彩的回球屢屢得手，不過可惜在暫停回來之後，雙李配的失誤增加，也讓印尼組合以21:15先下一城。