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亞運／力拼3局不敵世界第一組合　雙李配收下銅牌

記者黃建霖／綜合報導2018/08/27 16:09
▲台灣男雙組合李洋（左）與李哲輝。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲台灣男雙組合李洋（左）與李哲輝。（圖／記者葉政勳攝 ）

亞運男雙今(27)日進行4強戰，我國「雙李配」李洋/李哲輝此役對上印尼地主頭號種子Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo，在激戰3局之後，最終還是以15:21、22:20、12:21落敗，止步4強，但也收下了一枚銅牌，而這也是我國男雙在亞運的首面銅牌。

李洋/李哲輝目前暫居世界第15名，而印尼組合目前則是高居世界第一，不過此役開賽後雙李配完全沒有被對方主場的氣勢給壓倒，李洋網前精彩的回球屢屢得手，不過可惜在暫停回來之後，雙李配的失誤增加，也讓印尼組合以21:15先下一城。

次局兩隊一路纏鬥，一度戰成15:15，之後雙李配兩次漂亮的網前處理，讓他們連拿3分，還靠著李哲輝的漂亮殺球拿到賽點，雖然之後印尼組合頂住壓力追成20:20，但接著Sukamuljo發球失誤，雙李配沒有再錯失機會．連拿2分、以22:20扳平局數。

決勝局印尼組合靠著刁鑽的發球拉開比數，一度領先5分，不過雙李配也沒打算就此繳械，馬上回敬一波5:0的攻勢追平比數；可惜在暫停回來之後，他們沒能擋住對手的一波猛攻，讓印尼組合以21:12帶走比賽。

由於稍早另一對印尼組合已經晉級，因此決賽將上演印尼內戰，地主也確定提前「金包銀」。

關鍵字李洋李哲輝亞運羽球
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