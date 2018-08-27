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花蓮縣長參選人劉曉玫：引進企業投資花蓮

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/08/27 16:39

民進黨籍花蓮縣長參選人劉曉玫，以及縣議員和鎮市長參選人等13人，今天前往縣選委會聯合登記。劉曉玫表示，傅崐萁執政九年，狂賣縣府祖產，缺乏永續建設，企業招商和整體競爭力遠遠落後台東，導致青年人口外移，背離了花蓮年輕世代。

劉曉玫強調，雖然傅崐萁近日不斷強攻其施政成績，但很多結構性建設困境是掩蓋不住的，因為沒建設，花蓮經濟就業狀況每況愈下，年輕人在家鄉找不到好工作，只能外移到其他大城市，導致長輩和青年分隔兩地，隔代教養問題日益惡化。

談到花蓮的結構性問題，劉曉玫舉例，同樣是東部地區，九年來台東的招商成績能在2015、2016連兩年位居非六都組的冠軍；台東的觀光產業突飛猛進，即便陸客減少，台東旅遊業卻欣欣向榮，旅館住房率超越花蓮，國際熱氣球節帶動了20億觀光收益。

「傅崐萁主政無能，完全對不起花蓮的年輕世代」她說，只要縣長輪替換人做，就有進步的一天。她一定認真解決花蓮的經濟和就業問題，逐漸提昇青年的薪資待遇，讓年輕朋友看得到家鄉的希望。

根據統計，全國經濟就業指數，台東名列非六都第三名，超越花蓮的第九名；台東失業率只有3.5％，全國最低；治安方面，台東名列全國第一名，反觀花蓮只有第十一名，淪為治安後段班，劉曉玫說，花蓮人民生活真不安全！在傅崐萁引以為豪的社福照顧上，也落後第一名的台東，倒數第三名的花蓮更比2017年的第六名退步許多。

劉曉玫強調，白紙黑字的數據證明，台東的建設早已超越花蓮，凸顯出傅崐萁的領導無能，壟斷花蓮資源有目共睹，如今還要交棒給老婆，是要讓花蓮的未來沉淪在傅氏王朝，繼續停滯不前、青年人看不到未來希望嗎？她強調，當選後會積極改變花蓮困境，讓青年對家鄉有信心，更讓台灣看見花蓮的進步與未來。


▲劉曉玫今率議員前往縣府登記參選，但只有黃振富及施金樹前來，似乎民進黨內有不和的聲浪。（圖／記者鄭志宏攝）


▲劉曉玫憂心花蓮未來及環境，宣示當選後將引進企業投資花蓮。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字劉曉玫企業投資
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