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中央社

從台灣出貨到泰國 貿協聯手PChome攻新南向

中央社2018/08/27 15:51
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北27日電）外貿協會聯手PChome打造PChome Thai台灣館，推出Knock Knock Taiwan線上免運，讓泰國民眾下單、商品免運從台灣跨境送貨到府，推動台灣中小企業透過電商平台前進泰國市場。

外貿協會看準東南亞跨境電商商機，繼和越南Tiki、印尼Blibli平台合作後，更宣布與台灣電商集團網路家庭於泰國當地的PChome Thai電子商務平台聯手建立PChome Thai台灣館，為台灣3C、美妝、母嬰、運動休閒商品打造拓銷舞台。

外貿協會表示，此次PChome Thai台灣館從今天起至11月上旬將推出Knock Knock Taiwan泰國線上免運購物節，讓泰國民眾下單、商品免運從台灣跨境送貨到府，提升台灣數位銷售的好感體驗及知名度。

外貿協會強調與PChome Thai電子商務平台攜手，將邀集台灣的店家，直接於PChome Thai「台灣館」開店，搭配一站式跨境交易解決方案，提供中小企業更友善的跨境電商經營環境，讓台灣店家跨境做生意就像做國內生意一樣簡單。

PChome Thai提供完整跨境交易解決方案，包含集貨轉運國際物流、賣家貨款金流服務、雙語介面雙語客服、當地行銷服務及免費開店服務等，將台灣中小企業的商品「賣」向泰國。

由經濟部國際貿易局、外貿協會及泰國台灣商會聯合總會主辦的泰國台灣形象展將在8月30日至9月1日於泰國曼谷國際貿易展覽中心展出，展中「台灣新創電商館」攤位將展出多項3C、美妝及母嬰商品，透過線上線下整合，讓泰國民眾零距離體驗台灣優質商品並掃描QRCode下單，結合「Knock Knock Taiwan」泰國線上免運活動，大幅降低購物門檻，免運活動將持續到11月，延續展後效益。

此外，台灣新創電商館也邀請泰國知名網紅AlitaPear，以當紅社群直播方式向泰國粉絲分享「PChomeThai台灣館商品使用經驗，更舉辦打卡送禮等多項活動，加乘台灣數位經濟效益。（編輯：楊玫寧）1070827

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