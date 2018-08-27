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中央社

中薩建交 北京：不存在交易

中央社2018/08/27 15:46
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者繆宗翰北京27日電）薩爾瓦多日前與中共建交，傳出與中方提供270億美元「金援外交」有關。中國外交部發言人華春瑩今天再度重申，建交過程中，薩方沒有提出經濟前提條件，不存在交易。

中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答陸媒相關提問時表示，中國和薩爾瓦多在「一個中國」原則基礎上建交，符合國際法和國際關係基本準則，「堂堂正正、光明磊落」。

她說，薩爾瓦多只不過是做了聯合國及世界上其他177個國家早就已經做過的事。在中薩建交過程中，薩方沒有提出經濟前提條件，所以根本不存在交易問題。

華春瑩聲稱，「一個中國」原則絕不是、也絕不可能成為交易籌碼。金援換外交的說法，完全是「無中生有、自欺欺人，以己之心度人之腹」。

外交部長吳釗燮此前表示，自去年以來，薩國政府不斷要求大量資金援助聯合港開發案，但經政府派遣專業工程團隊評估後，認為「這是不合適的開發案」，可能導致台灣跟薩國政府陷入高度債務風險；政府無法答應不切實際的開發案。

中國外交部長王毅21日與薩爾瓦多外長卡斯塔尼達（Carlos Castaneda）簽署建交聯合公報後則說，中國在推進「一帶一路」建設又多了一個新夥伴。（編輯：林克倫）1070827

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