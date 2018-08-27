中薩建交 北京：不存在交易

（中央社記者繆宗翰北京27日電）薩爾瓦多日前與中共建交，傳出與中方提供270億美元「金援外交」有關。中國外交部發言人華春瑩今天再度重申，建交過程中，薩方沒有提出經濟前提條件，不存在交易。

中國外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答陸媒相關提問時表示，中國和薩爾瓦多在「一個中國」原則基礎上建交，符合國際法和國際關係基本準則，「堂堂正正、光明磊落」。

她說，薩爾瓦多只不過是做了聯合國及世界上其他177個國家早就已經做過的事。在中薩建交過程中，薩方沒有提出經濟前提條件，所以根本不存在交易問題。