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勞工座談變造勢大會　中市府：非勞工局舉辦

記者柳榮俊／台中報導2018/08/27 16:33
▲議員張廖乃綸(左)、張瀞分(右)質疑，勞工局長黃荷婷掛名主辦的勞工座談會，竟然變成競選後援會造勢大會（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)
▲議員張廖乃綸(左)、張瀞分(右)質疑，勞工局長黃荷婷掛名主辦的勞工座談會，竟然變成競選後援會造勢大會（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.27)

台中市議會定期大會今(27)日進行民政業務質詢，市議員張瀞分、張廖乃綸質疑，勞工局長黃荷婷掛名主辦的勞工座談會，竟然變成林佳龍的競選後援會造勢大會，很多工會幹部及會員到現場才發現竟然是競選造勢活動，大罵被騙了。對此勞工局表示，該活動由民間工會自行發起，讓有意願的勞工參加，勞工局非主辦單位，也未擔任發起或任何聯絡工作，局長黃荷婷則是以個人公餘時間受邀出席，並未動用勞工局資源。

張廖乃綸在民政業務質詢勞工局長黃荷婷，今年度到目前為止辦了幾場勞工座談會，黃荷婷一時說不清楚，張廖乃綸接著拿出日前工會幹部及會員所收到的Line邀請函，裡面寫明(8月11日勞工座談-勞工局長黃荷婷主辦)，詢問這場勞工座談會應該是勞工局辦的吧?黃荷婷先是愣了一下，沒有否認，隨後解釋應該是大家一起來參與，應該不是勞工局主辦，她也是以個人名義參加。

張廖乃綸進一步拿出勞工座談會現場照片，舞台上插著林佳龍競選旗幟，背後的大螢幕顯示林佳龍連任競選後援會，勞工座談會變成林佳龍的競選造勢大會，勞工局長黃荷婷還上台助講，張廖乃綸痛批，不少工會成員及幹部以為真的是勞工局主辦座談，不敢不出席，沒想到了現場竟然是競選造勢大會，當場傻眼，還有勞工朋友氣得在出席卡片上寫上不雅文字，甚至把競選後援會改成落選後援會。

張廖乃綸、張瀞分表示，勞工局擺明了選舉跑第一、勞工權益放旁邊，為了拚選舉疏於該做的市政業務，例如勞工大學原本應該促進勞資終身學習，幫助勞工朋友提生勞工職場競爭力，但審計部台中市審計處106年度總決算審核報告卻指出勞工大學執行成效差、缺失很多，採購招標作業延遲辦理，相關課程上半年都沒有開辦，也沒有辦理評鑑作業，影響勞工進修權益。

張廖乃綸也質疑，不只是勞工局長黃荷婷擺明行政不中立，甚至有里長反映，區公所要求里長加入林佳龍競選後援會，否則就不給地方小型工程建設經費，實在太過份，她要求市府詳細列出各區里小型工程經費的分配及執行狀況，給市民清楚的交代。

勞工局澄清表示，8月11日民間工會團體所發起的一場活動，通知有意願的勞工一起參加，主辦單位並非勞工局，也不是由勞工局發起或聯絡，相關的通知簡訊更非市府發送。至於局長黃荷婷僅利用個人公餘時間參加，並未動用勞工局任何資源。

勞工局說，為維護勞工權益，提升勞工及事業單位法令知能，勞工局每年皆會辦理數十場人數約200人的勞工法令宣導會，屬於例行業務範圍之一。今年10月或11月都有勞工說明會舉辦的計畫，希望持續提供勞工相關權益最新資訊，協助解決勞工於職場上常面臨的各種問題。

關鍵字台中市議會座談會工會勞工局
黃偉哲、 林義豐完成參選登記親子館設立不足　議員：促市府加速

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