社區服務體驗　促弱勢青少年實踐自助助人

高雄市社會局辦理「幸福DNA˙讓愛蔓延-青年發展帳戶」，透過參加者自存款及市府提供定額提撥款，除了讓家戶定期存款累積資產外，並規劃辦理自我成長、職場體驗、職前訓練、理財等課程，另安排社區志願服務，讓參加者透過自我培力、社會參與，從觀念、教育、職場及服務的體驗中學習成長，累積的資產運用於子女教育及就業用途上，達成本市積極性社會救助協助家戶自立脫貧的目標。

為協助中低收入戶等經濟弱勢家庭累積資源，高雄市社會局自106年起辦理為期3年之「幸福DNA˙讓愛蔓延-青年發展帳戶」理財脫貧方案，今（107）年已邁入第2年，而為增進參與方案的青少年對社會福利與社區的認識，社會局安排二天一夜的「幸福‧指南 暑期壯遊計畫」體驗營，盼促使他們發想及運用於社區志願服務中，實踐自助助人的精神。

為秉持取之社會用之社會精神，強化中低收入戶子女與周遭環境連結，透過不同領域的機構及據點參訪與體驗，增加青少年對社會福利與社區的認識，社會局在8月26日及27日舉辦二天一夜的「幸福‧指南 暑期壯遊計畫」體驗營，共有37名參與計畫的青少年參加，讓他們實際接觸及了解社區福利據點服務內容以及資源的連結與運用。

二天一夜的壯遊體驗營，第一天上午到兒福中心瞭解兒少社區關懷據點如何運作，接著至阿福食物銀行接受惜食教育及續食享用，下午到橋頭輪椅夢公園與身障者一起體驗手搖式自行車及輪椅網球，晚上安排社區防災講座；第二天早上到燕巢社區關懷據點與長者溫馨互動，下午則至棧貳庫聆聽青年職涯講座。



參加壯遊體驗營的青少年小宜表示，很高興能參加這次社會局舉辦的兩天一夜活動，原來社區裡藏著這麼多種社區服務內容及各項專業人員，自從加入社會局辦理的理財發展帳戶，我認識了很多跟我家境相似的好朋友，大家互相支持、彼此打氣，希望自己能完成這三年的儲蓄，之後就可以支應讀大學的學費及生活費，非常謝謝社會局為我們做了那麼多，以後我也要努力回饋社會。

社會局表示，自89年本局開辦脫貧自立計畫以來，協助許多經濟弱勢家庭二代子女不僅是在有形的資產上脫離貧窮，更重要的是透過自我成長、理財教育及技職培力等課程，累積無形的人力資本，此次壯遊體驗營藉由參加理財帳戶的青少年實際接觸瞭解社區服務內容，促使成員們建立自信、發想回饋，激勵自助助人的決心。未來社會局將持續向下扎根，開發更多服務方案，避免高市經濟弱勢家庭子女貧窮循環及社會排除現象，縮減經濟差異所產生的不利影響。

