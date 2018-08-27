澎湖連日大雨　水庫自然溢洪　告別限水夢魘

澎湖最大地面水庫成功水庫，在這幾天大雨的挹注下，再度自然溢洪，加上東衛、興仁水庫也接近滿水位 ，總儲水量高達186萬2000噸，加上年底，烏崁第二海水淡化廠啟用後，澎湖可望徹底脫離缺水的夢魘。
由於今年出現空梅現象，澎湖地區原本水情告急，在5月24日進入第一階段限水措施，觀光尖峰期需要的28000噸用水中，馬公烏崁海淡廠滿載運轉，可提供每日20000噸淡水；3座地面水庫提供2000噸；其餘則由深水井及赤崁地下水庫因應，地上水庫最慘時只剩下10萬噸的水可用。
▲成功水庫兩年來首次出現自然溢洪，澎湖旱象完全解除（圖／張塵攝 , 2018.08.27）
近日熱帶低氣壓及西南氣流接力來襲，為離島地區帶來可觀降雨量，自來水公司馬公營運處測得的降雨量397毫米，讓成功水庫已達104萬公噸滿水位，因此出現自然溢洪，另外東衛、興仁水庫也已經接近滿水位，足夠應付每日需求，自來水公司這才真正鬆了一口氣。
自來水公司馬公營運處主任呂錦亭表示，海水淡化的水成本一度約65元、水庫水成本一度20元，澎湖民眾繳納的水費每度只有9元，現在每日用水量約25000噸，海淡水供應1萬3000噸，較滿載20000噸減少7000噸，每天可以減少虧損金額高達30餘萬元，對於自來水公司的營運壓力來講，算是鬆了一口氣。