澎湖連日大雨　水庫自然溢洪　告別限水夢魘

澎湖最大地面水庫成功水庫，在這幾天大雨的挹注下，再度自然溢洪，加上東衛、興仁水庫也接近滿水位 ，總儲水量高達186萬2000噸，加上年底，烏崁第二海水淡化廠啟用後，澎湖可望徹底脫離缺水的夢魘。

由於今年出現空梅現象，澎湖地區原本水情告急，在5月24日進入第一階段限水措施，觀光尖峰期需要的28000噸用水中，馬公烏崁海淡廠滿載運轉，可提供每日20000噸淡水；3座地面水庫提供2000噸；其餘則由深水井及赤崁地下水庫因應，地上水庫最慘時只剩下10萬噸的水可用。



▲成功水庫兩年來首次出現自然溢洪，澎湖旱象完全解除（圖／張塵攝 , 2018.08.27）