日本河怪現形　「台灣河童村」會館開幕

河童(KA-BA)是日本百大妖怪中最著名的妖怪之一，社團法人高雄慈心慈善會與日本國際河童聯邦共和國跨國合作，今(27)日在鳳山慈心窯燒廠舉辦「台灣河童村」會館開幕活動，展出日本河童各種雕刻像作品，除此之外，主辦單位並同時於活動中安排慈心窯廠的老師來教導民眾窯燒技能，希望透過教學課程幫助新住民、單親及弱勢家庭等族群學習到一技之長、進而來增加收入讓生活更安定。

開幕活動由台灣工藝名家趙冠樺老師與日本野崎遊河童老師共同舉辦，此次的跨國工藝公益合作；日本野崎遊河童老師帶領國際河童聯邦共和國的環保團體到現場，和小朋友分享河川環保及防火的重要觀念，並當場教導小朋友製作河童及綠色植物球苔等作品，每一位小朋友皆興高采烈的來完成屬於他自己的紀念品。